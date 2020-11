Se recupera Maradona tras ser operado

Associated Press / Un hincha se reúne con varios más frente a la Clínica Olivos de Buenos Aires, donde Diego Maradona fue operado

Associated Press

Buenos Aires— El exastro Diego Armando Maradona se recupera de su operación de un hematoma subdural bajo la atenta mirada de muchos compatriotas y líderes regionales.

"El último parte (médico) fue excelente", dijo a los periodistas Matías Morla, abogado de Maradona, cuando a primera hora del miércoles llegó a la clínica privada Olivos, en las afueras de Buenos Aires, donde la víspera fue intervenido de forma exitosa.

Si todo sale bien, Maradona podría recibir el alta médica en un periodo de entre 48 y 72 horas, lo habitual para este tipo de intervenciones.

Morla dijo que varios líderes políticos mostraron su preocupación por la salud del entrenador de Gimnasia La Plata, quien con 60 años recién cumplidos, arrastra un largo historial de problemas de salud.

Al respecto señaló que el presidente argentino Alberto Fernández y otros mandatarios y ex mandatarios se comunicaron para saber cómo evoluciona el ex capitán de la Selección Argentina y ex jugador de Boca Juniors, Barcelona y Nápoles, entre otros.

"Gracias a todas las personas que se comunicaron por la salud de Diego, desde el presidente de la Nación, el presidente (venezolano Nicolás) Maduro, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner....También (el ex presidente boliviano) Evo Morales y todos los mandatarios de Latinoamérica que están preocupados por la salud'', dijo Morla.

Maradona fue sometido a la operación dirigida por su médico Leopoldo Luque, quien es neurocirujano, luego de ser derivado a la clínica de Olivos desde un centro médico de la ciudad bonaerense de La Plata donde había sido internado el lunes para realizarse varios estudios debido a que sufría deshidratación, anemia y un cuadro depresivo.

Morla admitió que el exastro "tenía una conducta rara...tenía comentarios referentes a parientes que habían fallecido, que los extrañaba".

El abogado desechó que Maradona vaya a viajar a Cuba para seguir un tratamiento médico.

"Aunque ese país y Venezuela son amigos para que esté.... Diego está con la cabeza en Gimnasia''.

Al respecto indicó que Maradona seguirá dirigiendo al equipo platense porque la parte cognitiva no se vio nunca afectada.

La salud del entrenador también ha tenido en vilo a los hinchas de Gimnasia; un grupo de ellos se congregó ante la clínica platense para alentarlo antes de que fuera trasladado al otro centro médico para su intervención.

Morla no dio precisiones sobre la causa del hematoma de Maradona, consistente en la acumulación de sangre en la zona existente entre dos membranas que cubren el cerebro, y elogió el proceder de Luque al señalar que ese médico ya había detectado ese problema en septiembre

Allegados a Maradona señalan que éste ha estado de bajos ánimos en los últimos días y no quería comer. Ante ese cuadro, su médico personal lo internó para hacerle estudios, uno de los cuales detectó el edema.

El campeón del mundo en México 1986 estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones por sus adicciones a las drogas y el alcohol. El año pasado fue intervenido en una de sus rodillas.

Pocos días atrás, el ex futbolista apareció públicamente en la cancha de Gimnasia para dirigir ante Patronato por la primera fecha de la Liga Argentina. No tenía buen semblante y necesitó ayuda para caminar.