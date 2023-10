Se reanudan los Playoffs de MLB con las Series Divisionales

Ciudad de México.- Los Playoffs de las Grandes Ligas continúan hoy en la fase de las Series Divisionales, donde ocho equipos lucharán por llegar a la Serie de Campeonato en sus respectivos sectores en una contienda a ganar tres de cinco juegos posibles.

En la Liga Americana, los Rangers de Texas se enfrentan a los Orioles de Baltimore del mexicano Ramón Urías, el equipo texano viene de vencer en dos juegos a Tampa Bay y el conjunto de Camden Yards jugará su primera Postemporada desde el 2016.

Los Mellizos de Minnesota, quienes eliminaron a Toronto, buscarán destronar a los Astros de Houston de José Urquidy, quienes se llevaron su división en el último juego y no pierden una serie de Playoffs previo al "Clásico de Otoño" desde 2020.

Por la Liga Nacional, los D-Backs de Arizona enfrentan otro duelo de mexicanos contra los Dodgers de Los Ángeles, donde Alek Thomas, Austin Barnes y Víctor González chocarán por avanzar a la siguiente fase y para cerrar, los Filis de Philadelphia retan a los Bravos de Atlanta, el trabuco de la temporada y al cual eliminaron el año anterior en la misma fase.