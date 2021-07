Se reanuda actividad en Tokio con mexicanos en busca de más preseas

Luego de que México consiguió su primera medalla en Tokio 2020, los atletas tricolores van a la carga para sumar más preseas y la noche de este sábado, al igual que la madrugada del domingo, habrá presencia mexicana en varias disciplinas.

Además de la nadadora chihuahuense Melissa Rodríguez y el equipo de futbol varonil, que tienen acción a las 4:40 am y a las 5:00 am del domingo, respectivamente, aquí están los atletas que también competirán las siguientes horas.

Gabriela Rodríguez ya inició con su prueba de tiro deportivo (6:00 pm tiempo de Ciudad Juárez) para abrir el telón de este sábado con las clasificatorias.

La remera Kenia Lechuga vuelve a la actividad, ahora en los cuartos de final del remo olímpico, que iniciarán a las 8:30 pm.

El tiro con arco ya ilusionó luego de la medalla de bronce de Alejandra Valencia y Luis Álvarez, pero esta noche inicia el camino al podio del equipo femenil, que está integrado por Aida Román, Ana Paula Vázquez y la ya medallista Valencia. México espera rival en los cuartos de final, que se desarrollarán hoy a las 8:45 pm.

Las finales del tiro con arco en equipos femeniles inician la madrugada del domingo, a partir de la 1:15 am con la disputa del bronce.

A las 8:50 pm el halterista Jonathan Muñoz debutará en Tokio y competirá en los 67 kilogramos con la posibilidad de darle otra medalla más a México, ya que el torneo en esa división culmina hoy mismo.

Yareli Salazar buscará el podio hoy cuando inicie la competencia de ciclismo de ruta a las 10:00 pm.

Las clavadistas Carolina Mendoza y Dolores Hernández debutan hoy en el trampolín de Tokio para competir en el salto sincronizado con tres metros de altura a partir de la medianoche (12:00 am) del domingo.

La gimnasta Alexa Moreno también hará su aparición hoy en la ronda de clasificación All Around en el Pabellón de Gimnasia Ariake a partir de las 5:20 am del domingo.

A continuación toda la agenda completa de los mexicanos:

Sábado 24 y domingo 25 de julio

- Gabriela Rodríguez Tiro 6:00 pm

- Kenia Lechuga Remo 8:30 pm

- Equipo femenil Tiro con arco 8:45 pm

- Jonathan Muñoz Halterofilia 8:50 pm

- Sofía Reinoso Canotaje 8:50 pm

- Ignacio Berenguer Vela 9:05 pm

- Elena Oetling Vela 9:05 pm

- Yareli Salazar Ciclismo ruta 10:00 pm

- Edson Ramírez Tiro 10:45 pm

- Carolina Mendoza y Dolores Hernández Clavados 12:00 am

- Demita Vega Vela 12:05 am

- Martha Fernández Ecuestres 2:00 am

- Melissa Rodríguez Natación 4:40 am

- México vs Japón Futbol 5:00 am

- México vs Italia Softbol 5:00 am

- Alexa Moreno Gimnasia 5:20 am