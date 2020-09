Se queda Messi en el Barcelona

Associated Press

El delantero Lionel Messi reiteró que permanecerá con el Barcelona debido a que no pretende llevar su caso con el club catalán a los tribunales, según dijo el propio astro argentino en entrevista concedida a un sitio web en la que aduce que “sentía que necesitaba un cambio y nuevos objetivos, cosas nuevas”.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado”, sostuvo Messi en la entrevista con el portal Goal.com. “Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí”.

La entrevista en que Messi hace tales declaraciones es difundida luego que su padre enviara una carta a la Liga española de fútbol el viernes en la que señala que su hijo es libre de dejar al Barcelona de inmediato sin tener que cubrir la cláusula de rescisión de contrato de 700 millones de euros (837 millones de dólares).

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, reiteró Messi en la entrevista.