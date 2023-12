Se presentan las Indomables en casa

En un duelo entre equipos líderes e invictos, las Indomables de Ciudad Juárez se presentan este sábado por primera vez ante su afición para recibir a Ireris de Michoacán, en la jornada número cuatro de la Liga Mexicana de Voleibol Femenil. El partido está programado para dar inicio a las 6:00 pm en el Gimnasio Municipal Bertha Chiu.

La escuadra juarense llega a este compromiso después de haber derrotado el pasado fin de semana a Virtus Guanajuato y a las Rieleras de Aguascalientes, para poner así su récord en tres victorias por cero derrotas. Por su parte, las michoacanas tampoco saben todavía lo que es perder, aunque han disputado un partido menos que las fronterizas.

“También vienen invictas, igual que nosotros, la única diferencia es que nosotros llevamos tres juegos y ellas dos, pero va a estar muy bueno, espero nos apoyen. Va a estar muy reñido, son jugadoras también de mucha experiencia aunque hay jóvenes también… han trabajado mucho, están unidas, ya que han jugado también juntas, pero nada es imposible y nosotros tenemos que tener esa victoria; somos superiores a ellas y tenemos que tenerla”, declaró Lizeth Judith Márquez Jiménez, una de las jugadoras con más experiencia de las Indomables.

Lizeth agregó que están muy emocionadas con el primer juego en la historia del equipo ante su afición.

“Estamos muy emocionadas de que es aquí en casa, que tenemos el apoyo del presidente, de todos y eso es muy grande para nosotros. Hay jugadoras de corta edad, de 17 años, que están súper emocionadas y nerviosas a la vez y uno que ya es mayor, con experiencia, pues trata de relajarlas, decirles que no se pongan nerviosas, que no pasa nada si fallan, si hacen un error no pasa nada”.

La jugadora juarense de 34 años de edad, comentó que los tres partidos que han jugado le han parecido bien y ahora que disputarán tres seguidos en casa será más fácil para ellas por el hecho de que no tendrán que viajar.

“La verdad tenemos todo, porque yo sí espero ganar esta liga y para que nos sigan apoyando el siguiente año y el que sigue hasta que siga creciendo más”.

Jugadora de voleibol desde los cinco años, con un subcampeonato en Universiada nacional con la UACJ, Lizeth también estudió y jugó en Oklahoma de donde dio el salto para jugar en Puerto Rico.

“En Puerto Rico jugué seis años, allá es otra cosa, totalmente diferente, yo no pude jugar lo que es la Liga Superior porque soy mexicana, entonces yo jugaba lo que le llaman la Liga Copuvo, que es la liga que le sigue, jugué para Canoanas y para Guaynabo, y eso estuvo muy padre, la verdad, me encantó jugar allá”.

Conózcala

Nombre: Lizeth Judith Márquez Jiménez

Fecha de nac.: 6 de mayo de 1989

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 34 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 90 kg

Para hoy

Indomables vs Ireris

LMV Femenil

Jornada 4 - Temporada 2023-24

6:00 pm

Gimnasio Municipal Bertha Chiu