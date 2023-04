Se preparan para rodar

Siete ciclistas juarenses consiguieron su boleto a la etapa nacional de los Juegos Conade en diferentes pruebas y ahora se prepararán para competir en la segunda quincena de mayo en la ciudad de Aguascalientes.

Como parte del equipo de Chihuahua, los siete pedalistas compitieron hace poco más de una semana en la fase Macro Regional que se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León. Los calificados compitieron en pista, ruta, montaña y contrarreloj.

El entrenador Óscar Chávez dijo que en las siguientes semanas trabajarán con los ciclistas para ponerlos al cien por ciento para que lleguen a Aguascalientes en su mejor momento.

“Tenemos un mes para tratar de corregir lo que nos haya faltado, lo que nos haya fallado allá en Monterrey, y ahora sí ir al cien por ciento a Aguascalientes por esa final”, señaló Chávez.

–¿Cuál es la expectativa para estos Juegos Conade?

“Como estamos en el Macro Regional más fuerte de la república, vamos contra los estados más fuertes ahí y logramos algunos primeros lugares, pues esperamos sí estar en el medallero, al menos cuatro de ellos tienen que estar en los primeros lugares y sí esperamos algunas medallas de oro, ya que vamos contra lo más fuerte del país en el Macro, entonces eso nos da qué pensar, que los tiempos que tenemos y cómo estamos, estamos mejor que el resto de los Macros”, respondió Chávez.

Isaac Velador, de la categoría Sub-23 y campeón nacional contrarreloj en Juvenil C de Juegos Nacionales Conade, dijo sentirse bien, contento con la calificación a los Juegos Conade y preparado, pero sabedor de que hay que prepararse más en los siguientes días.

Julio César Ibarra, de Juvenil A, ganó el primer lugar en montaña con 45 segundos de ventaja en el Macro Regional, fue segundo en los 2 mil metros de pista y cuarto en los 333 vuelta detenida.

“Va a estar fuerte en Aguascalientes, hay que entrenar duro porque están fuertes los del sur”, comentó Ibarra.

Camila Salas, de 13 años de edad y también de la categoría Juvenil A, competirá en su segundo Nacional Conade.

“Pues me siento bien, me siento muy preparada, siento que es una oportunidad muy grande. El año pasado me gustó mucho, sí es una experiencia muy bonita y este año espero el primer lugar”, dijo la ciclista juarense.

Otro de los calificados, Luis Carrera, de 15 años, conquistó el primer lugar en contrarreloj y puntos, y cuarto en scratch, además de tercero en persecución por equipos en el pasado Macro Regional.

“La verdad me siento fuerte para quedar dentro de los primeros lugares, sobre todo en la contrarreloj en ruta. Es mi fuerte, aparte llevamos más años de experiencia en la ruta”, dijo Carrera.

Juarenses calificados a Juegos Nacionales Conade

Nombre Categoría Pruebas

Camila Salas González Juvenil A Ruta

Julio César Ibarra Luna Juvenil A Pista 2000, pista 500, XCO

Luis Monserrat Carrera Ruiz Juvenil B Pista scratch, pista puntos, pista persecución por equipos, CRI

Santiago Alejandro Pérez Pérez Juvenil B Persecución por equipos

José Alejandro Valles Madrigal Juvenil B Persecución por equipos, ruta

Iván Alfonso Amézaga Rangel Juvenil C Pista scratch

Javier Isaac Velador Moreno Sub-23Pista persecución individual, ruta, CRI