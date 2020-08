Se prepara Ruidoso Downs para las pruebas del All American Futurity

Cortesía Ruidoso Downs

El próximo fin de semana será de mucha actividad en el hipódromo Ruidoso Downs. El viernes 21 y sábado 22 se llevarán a cabo las pruebas para el All American Futurity, que es la carrera estelar en este hipódromo y que se llevará a cabo en el fin de semana del Día del Trabajo. Serán 16 pruebas el viernes y 16 el sábado. Para el domingo 23 de agosto se correrán las pruebas para el All American Derby y el All American Oaks.

Los cinco caballos más rápidos del viernes y los cinco más rápidos del sábado calificarán a la final del All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, que se correrá el lunes 7 de septiembre, último día de carreras en vivo en Ruidoso Downs.

La primera posta para este viernes y sábado será a las 11:00 am, mientras que el domingo será a las 12:00 pm.

Entre los caballos que correrán en las pruebas para el All American Futurity está la invicta Whistle Stop Cafe, ganadora del Rainbow Futurity, G1 con bolsa de 1 mdd, el pasado 19 de agosto, y programada para tomar parte en la prueba número 12 de este viernes.

Whistle Stop Cafe corrió las 400 yardas del Rainbow Futurity en :19.492 segundos.

Hollyn Bootie, ganadora del Zia Futurity, G1 con bolsa de 392 mil 547 dólares el pasado 26 de julio, verá acción en la tercera prueba de este viernes. La potra gris es del establo de Blane Wood corrió las 400 yardas del Zia Futurity en :19.85 segundos.

En la prueba número 11 del sábado correrá Cyber Monday, potro criado en California, entrenado por Sergio Ibarra, y que el pasado 7 de junio ganó el Ruidoso Futurity.

En las pruebas del domingo para el All American Derby estarán cuatro ganadores de carreras importantes esta temporada en Ruidoso Downs.

En la novena prueba correrá Hotsempting, ganadora del Ruidoso Derby con bolsa de 900 md; en la séptima Cers Final Try ganador del Rainbow Derby con bolsa de 710 md; también en la novena estará Jess Cuz Pyc Can, ganador del Ruidoso Maiden Stakes con bolsa de 89 mil dólares, y en la décima lo hará Mister Riptide, que el pasado 25 de julio ganó el Zia Derby.