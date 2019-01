Se pone a tono

Luego de cinco temporadas defendiendo la franela de los Rojos de Jiménez, el pitcher derecho regiomontano Aldo Salinas fue presentado ayer como nuevo refuerzo de los Indios de Ciudad Juárez para el Campeonato Estatal de Beisbol 2019.

El año pasado el exjugador de Liga Mexicana viajaba los fines de semana desde su natal Monterrey al estado de Chihuahua para jugar con los Rojos, a diferencia de las cuatro primeras temporadas en las que sí estuvo de tiempo completo con el equipo.

En ese sentido señaló que con los Indios estará un 80 por ciento del tiempo, para lo cual requerirá un permiso especial de su trabajo en la ‘Sultana del Norte’.

“Del 2014 al 2017 me quedaba con el equipo porque todavía no tenía mi trabajo. En el 2018 sí viajaba cada fin deß semana, pero ahorita lo más probable es que esté desde el estatal un 80 por ciento con el equipo, yo creo que sacamos un permiso especial para estar concentrados con el equipo porque es lo que ahorita importa, digo, es un sacrificio también dejar el trabajo, yo creo que no cualquiera… porque es un trabajo bueno y es un sacrificio verdad, pero se sacó un permiso para estar aquí un 80, casi el cien por ciento concentrado con el equipo”, declaró el lanzador derecho.

Salinas firmó a los 18 años con los Saraperos de Saltillo, que lo mandaron a la Liga Norte de Sonora donde fue campeón en el 2008 con Aguaprieta.

Un año después, el 21 de abril debutó con Saraperos en el Estadio Monterrey,.

“Con la piel chinita porque estaba toda la familia viéndonos, fue algo muy hermoso ese debut”, recordó.

En el 2011 el regiomontano decidió dejar la Liga Mexicana para estudiar ingeniería Industrial “para mejorar nuestro futuro en la vida.”

-¿Físicamente cómo te encuentras?

“Bien, me siento bien gracias a Dios. He estado trabajando en gimnasio, corriendo, ahorita no he soltado el brazo porque vengo de la liga de Yucatán, allá en la Meridiana. Quiero descansar el brazo unas dos semanas más para volver a empezar a tirar y prepararnos para el regional.”

Salinas agregó que en su repertorio de lanzamientos cuenta con la recta, el sinker, cortada, cambio, slider, curva y su velocidad anda por el rango de las 87 millas

“Soy pitcher, no soy tirador como antes era, cuando tiraba, pues en mis mejores tiempos, que tiraba 95, 94 millas, pues esperemos tan siquiera subir a 90 millas. Yo creo que sería una recta fuerte, potente aquí en el estatal y esperemos subirla. Esa es mi meta ahorita, subir mi velocidad”.

El manager Germán Leyva expresó que conoce desde hace varios años a Salinas, reconoció su calidad como pitcher, pero aclaró que “aquí también se va a tener que ganar su lugar igual que los demás, igual que todos”.