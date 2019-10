Se pierde Barkley otra práctica por lesión

East Rutherford, Nueva Jersey.- Saquon Barkley aceleró un poco el ritmo en su rehabilitación de una lesión en el tobillo derecho, pero no dio indicios de cuándo volverá al campo con los Gigantes de Nueva York.

Barkley, quien sufrió un esguince en el tobillo durante el duelo del 15 de septiembre en Tampa Bay, entrenó con el cuerpo médico ayer por segundo día consecutivo e incrementó su carga de trabajo.

Sin embargo, no practicó con sus compañeros para el duelo del domingo contra los Vikingos de Minnesota (2-2). Es un claro indicio de que no jugará. El coach de los Gigantes (2-2) Pat Shurmur, sin embargo, se negó a descartar a Barkley para el partido ante los Vikingos

El veterano de tres campañas Wayne Gallman fue titular en la victoria de 24-3 sobre Washington el domingo anterior. Impuso una marca personal con 118 yardas totales y anotó dos touchdowns.

A pesar de que Gallman jugó mejor de lo esperado. Barkley es uno de los corredores más dinámicos de la NFL. Fue Novato Ofensivo del Año en 2018 al correr para mil 307 yardas, acumular 91 recepciones y anotar 15 touchdowns.

“Me sentí bien”, dijo Barkley en el camerino después de su entrenamiento. “Me solté un poco y pude correr a máxima velocidad y hacer un poco más de cortes. Como lo dije, sólo pienso en los Vikingos y en el mañana y concentrarme en mañana. Durante el último día en el campo, técnicamente debemos prepararnos para un muy buen equipo y encontrar la manera de conseguir tres (victorias) en fila. Tenemos el momento de nuestro lado y debemos mantenerlo”.