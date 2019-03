Se perderá Severino abril por dolencia en hombro

Tampa, Florida.- El as de los Yanquis Luis Severino se perderá todo el mes de abril debido a una inflamación en el hombre derecho, informó el gerente general Brian Cashman.

Severino había sido asignado para abrir el juego inaugural de la campaña el 28 de marzo, pero fue descartado de su primera apertura de exhibición el 5 de marzo. El dominicano se quejó de molestias tras lanzar su primer slider en una sesión de bullpen.

“Tendrá que empezar desde cero y hacer una pretemporada”, dijo Cashman. “Si necesita tener más tiempo, debemos asegurarnos que no tenga problemas”.

No será hasta la próxima semana cuando Severino podrá volver a soltar el brazo.

“No siento nada ahora mismo”, dijo Severino. “Quiero resolver este asunto y estar al cien por ciento”.

Cashman también indicó ayer que el jardinero central Aaron Hicks, fuera de acción desde el 1 de marzo por una dolencia en la espalda que sufrió en una práctica de bateo, no estará recuperado a tiempo para el juego inaugural ante Baltimore.

Severino ha sido seleccionado dos veces para el Juego de Estrellas y ostenta un registro de 41-25 con efectividad de 3.51 desde su debut en 2015. Tuvo foja de 19-8 con efectividad de 3.39 el año pasado pero perdió cinco de sus últimas 11 decisiones.

Masahiro Tanaka, James Paxton, CC Sabathia y J.A. Happ asoman para integrar la rotación de los Yanquis.