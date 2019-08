Se perderá Neymar inicio de Liga francesa

París.- Neymar se perderá el arranque de la campaña en la Liga francesa, luego que el Paris Saint-Germain confirmara ayer que el astro brasileño pudiera irse del equipo antes que termine el verano.

Neymar, que ha sido vinculado con traspasos al Barcelona y Real Madrid, no fue incluido en la convocatoria del PSG que arrancará la defensa de su título hoy contra Nimes.

El delantero, quien se reportó tarde a los entrenamientos tras las vacaciones de verano, ha dicho en semanas recientes que quiere dejar el club y mantiene una tensa relación con el director deportivo Leonardo.

Conocido por imponer disciplina, el brasileño Leonardo regresó al PSG este verano. El sábado le dijo a la prensa francesa que las negociaciones de traspaso de Neymar con clubes no especificados están “más avanzadas”, aunque no hay acuerdo aún.

“Ya veremos qué pasa. Todos necesitamos que el futuro se defina”, dijo Leonardo.

El técnico Thomas Tuchel dijo en una conferencia de prensa que Neymar no estaba listo para jugar debido a un golpe que recibió en los entrenamientos.