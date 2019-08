Se opera Tiger la rodilla

Una temporada que comenzó con Tiger Woods celebrando un quinto título del Masters terminó con una quinta cirugía en su rodilla izquierda.

Al menos, ésta no fue tan seria.

Woods dijo ayer en Twitter que se sometió a una cirugía artroscópica la semana pasada para reparar lo que describió como un daño menor en el cartílago. En un comunicado que Woods difundió en redes sociales, el doctor Vern Cooley comentó que revisó el resto de la rodilla sin detectar más problemas.

“Ahora estoy caminando y espero reanudar las prácticas en las próximas semanas”, aseguró Woods, quien añadió que esperaba ansioso por viajar a Japón en octubre para una exhibición planeada en el Skins Game y el campeonato ZoZo del 24 al 27 de octubre.

Mark Steinberg, agente de Woods en Excel Sports, describió la situación de la rodilla como poco más que “irritante”.

“Lo ha estado molestando, pero la artroscopía en estos días es diferente de lo que teníamos hace varios años”, consideró Steinberg. “Está de pie y caminando ahora. Esto no tendrá efecto en el otoño o el invierno”.

Woods tiene un calendario ligero el resto del año. Jugaría en Japón a finales de octubre, su torneo Hero World Challenge en Bahamas la primera semana de diciembre y luego la Presidents Cup en Royal Melbourne en Australia.

Es el capitán de Estados Unidos y podría jugar si se elige a sí mismo desde su capitanía. No tiene que tomar la decisión sino hasta una semana después del certamen en Japón.

Woods ha lidiado principalmente con problemas en la espalda en los últimos seis años. Se sometió a la primera de cuatro cirugías en la espalda en la primavera de 2014, y la última en 2017 para una fusión de las vértebras lumbares cuando alcanzó un punto en que temía que no podría competir otra vez.

Regresó un año después y coronó su retorno con una victoria en el Campeonato del Tour. La pieza final fue un major. Woods ofreció la semana más memorable del año en abril en el Augusta National cuando ganó el Masters para su 15to título de las grandes citas.

Pero ese fue su único momento rescatable del año.

No superó el corte en el PGA Championship y el Abierto Británico y nunca fue un factor en el Memorial o el Abierto de Estados Unidos. Se retiró luego de la primera ronda del The Northern Trust para comenzar los playoffs de la FedEx Cup, y fracasó en su intento por clasificarse al Campeonato del Tour.