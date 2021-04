Se ‘muere’ por regresar

Cortesía

Más de un año ha pasado desde que Yair ‘Pantera’ Rodríguez peleó por última vez, pero expresó que busca regresar lo más pronto posible, y aunque sigue pensando en Zabit Magomedsharipov, el parralense quiere al rival más fuerte disponible.

Rodríguez (13-2, 8-1 en UFC) tuvo su último combate en octubre del 2019, cuando derrotó a Jeremy Stephens. Estaba programado para pelear contra el ruso Magomedsharipov en agosto pasado, pero se vio obligado a retirarse de la pelea por una lesión en el tobillo. Rodríguez también fue suspendido por la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos de septiembre a marzo, debido a una violación de su paradero.

El mexicano de 28 años destacó que ha podido convertir el tiempo libre en positivo, ya que se siente completamente sano y preparado en lo mental para una segunda mitad activa en 2021.

Ahora se encuentra en Nuevo México, entrenando junto a Donald ‘Cowboy’ Cerrone, que se enfrenta a Diego Sánchez el 8 de mayo.

“He practicado deportes de contacto desde que tenía cinco años”, dijo Rodríguez a la cadena ESPN. “Creo que en algún momento, mi cuerpo iba a pasar por algo como esto, una lesión o algo así. Nunca había pasado por una lesión como esa antes. Creo que ha sido bueno para mí dejar que mi cuerpo y mi mente se curen”, indicó.

No descarta un combate ante Magomedsharipov, una pelea que ha sido programada hasta en tres ocasiones y nunca ha podido darse.

“Siendo claro, él ha estado hablando mucha basura, diciendo que yo no quiero pelear con él, que he fingido lesiones y tonterías así”, comentó. “Nadie hace eso. Todos estamos aquí para pelear con quien sea en cualquier momento y estoy seguro de que pelearé contra él en algún momento sin importar qué. Es una pelea que tiene que pasar, me muero por pelear con él con toda la basura que ha estado hablando. El momento llegará”.

Sin embargo, confirmó que hasta el momento no tiene fecha para el regreso: “Me muero por pelear lo más pronto posible. Estoy preparado, pero en este momento no hay nadie en específico con quien pelear, no tengo una fecha en la que esté programado por ahora, pero creo que en una o dos semanas podremos tener algo de información al respecto. Probablemente el 17 de julio sería una buena fecha para mí, pero me estoy preparando para cualquier fecha que se dé”, afirmó.

“En un escenario ideal, me gustaría enfrentarme al campeón, ¿no? Esa es la pelea que todos quieren. Pero a partir de ahí, hay que ceñirnos a la clasificación, lo que determinen. Quiero al campeón, y si no, al número 1 (de la división), si no al número dos, y así”.

“En este punto, no importa con quién pelee, porque ganar mi pelea significaría pelear por un título a continuación. Honestamente, estoy aquí para pelear con cualquiera”, repitió.

Se espera que el actual campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski, defienda su título contra Brian Ortega a finales de este año. En cuanto a las clasificaciones oficiales de UFC, eso deja solo a Max Holloway como un oponente potencial clasificado más alto que Rodríguez, quien actualmente es el número tres.

A pesar de su inactividad, Yair se mantiene dentro del top 5 de la clasificación del peso pluma en la UFC.