Se motiva Horacio Nava con París

Consciente de que obtuvo un mal resultado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el marchista chihuahuense Horacio Nava toma esa actuación como una de las motivaciones para seguir adelante en su carrera deportiva.

El cuatro veces olímpico aún no quiere afirmar que buscará sus quintos juegos, pero afirma que es probable.

“En este momento tengo la motivación para hacerlo. En primera, quiero quitarme esa espinita de lo que pasó en Tokio, donde tuve una mala competencia, además tengo el apoyo de mi familia que es importante, y probar una nueva competencia como los 35 kilómetros, también es algo que me llama la atención”, compartió Nava.

A partir de este ciclo olímpico rumbo a París 2024, la prueba de 50 kilómetros de marcha será sustituida por la de 35 kilómetros.

“Aún no quiero pensar en unos quintos Juegos Olímpicos, y todavía no estoy así del todo seguro, pero por lo pronto sí me siento motivado a seguir; voy paso a paso, si seguimos, será año por año, ver cómo me siento”, indicó.

Horacio, de 39 años, no está libre de preocupaciones. Manifestó que su actuación en Tokio le genera inquietud sobre su futuro desempeño.

“Lo que me inquieta un poco en cuanto a lo que pueda pasar en próximas competencias, fue lo de Tokio, donde obtuvimos un resultado que no esperábamos, no pudimos responder, fue una mala actuación, entonces hay que ver cómo sigo respondiendo en las competencias que pueda tener”, explicó Nava, quien finalizó en la posición 44 en los 50 kilómetros de marcha en los pasados Juegos Olímpicos, su peor resultado en estas justas.

Otra de las motivaciones de Horacio para continuar es que ya tiene su lugar en eventos internacionales del 2022, gracias a las marcas obtenidas durante este 2021.

“Ya estamos clasificados a eventos como la Copa del Mundo, que será en marzo, y el Mundial de Atletismo, de Oregon; esto también es importante, porque en esos eventos podemos ver cómo andamos”.

Pensar en París 2024 es lejano para él, pero los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, ya está ‘a la vuelta de la esquina’, y ahí Horacio puede buscar una quinta medalla panamericana.

“Por supuesto que eso me motiva y es algo que también sería padre para mí, incluso ya el hecho de participar en unos quintos (Juegos Panamericanos), y buscar la medalla, pues mejor. Son cosas que aún estoy considerando y me ponen en perspectiva para decidir seguir”, finalizó.

Horacio Nava Reza

Edad: 29 años

Estatura: 1.82 m

Peso: 68 kg

Disciplina: Atletismo

Especialidad: Marcha 50 km

Competencias internacionales para 2022:

Copa del Mundo de marcha –Muscat, Oman– 1-6 de marzo

Campeonatos Mundiales de Atletismo –Eugene, Oregon– 6-15 de agosto