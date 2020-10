Se mete América en problemas tras perder ante León

Ciudad de México— El León 3-2 América ya fue un partido propio de Liguilla, aunque el problema es que las Águilas en estos momentos están en Repechaje y no en Cuartos de Final, fase en la que los Esmeraldas ya tienen su lugar amarrado.

La combinación ya se antojaba como la más atractiva de la Fecha 14. La Fiera se afianzó en el liderato, con 33 puntos, mientras que los azulcremas descendieron al quinto sitio (el primero de Reclasificación), con 25.

¿Qué le dolió al América? La improvisada defensiva con Santiago Cáseres y Luis Reyes. "Sí, sí, 'Hueso'; ya no". "'Hueso', atrás". "Derecho, 'Hueso'", le avisaron a Luis Reyes, a quien le filtraron un balón a la espalda para el primer gol del partido, el de Fernando Navarro al 24'. "Te diiigooo", lanzó sumamente molesto el portero Óscar Jiménez.

Las Águilas fueron bravas. Salieron a presionar al local administrativo en el Estadio Victoria, de Aguascalientes, por eso en el primer minuto ya habían tenido el tiro a gol y un remate al poste de Henry Martín. Por eso pudieron remontar gracias al gran cabezazo de Sebastián Córdova al 36' y al grosero error de Jean Meneses al 41' en la salida, quien perdió el balón contra Nicolás Benedetti (lesionado en esa jugada), el cual asistió a Henry.

Fue un gol doloroso. El colombiano salió entre lágrimas. Siete minutos después (en la compensación), Meneses lavó su error al ganar la espalda de Reyes y definir cruzado, pegado al poste derecho de Jiménez.

El "Hueso" cerró su noche de terror al 51' cuando no pudo parar a Ángel Mena, quien llegó a línea final y retrasó la pelota para Luis Montes, el cual marcó el del triunfo. América fue bravo, pero no tuvo mucha respuesta futbolística, en el primer partido en el que lo arbitra César Ramos Palazuelos desde aquella Final del Apertura 2019 contra Monterrey; curiosamente, otra vez las Águilas salieron lastimadas, aunque no por el arbitraje.