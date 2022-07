Se mete Alegna al top 10 en Mundial de Atletismo

La marchista chihuahuense Alegna González se ubicó en el séptimo lugar, de la prueba de 20 kilómetros de caminata, este viernes, dentro de los Campeonatos Mundiales de Atletismo que se desarrollan en Eugene, Oregon, Estados Unidos.

La originaria de Ojinaga, Chihuahua, finalizó la prueba con registro de 1 hora, 29 minutos y 40 segundos, el cual fue el mejor de la temporada para ella, aunque no pudo acercarse a su marca personal.

La prueba fue ganada por la peruana Kimberly García, con 1:26:58 horas, récord nacional de Perú, seguida por la polaca Katarzyna Zdizieblo, con 1:27:31 horas, también récord nacional.

El tercer escaño fue para la china Shijie Qieyang, con 1:27:56 horas.

Las competidoras chinas imprimieron un ritmo muy rápido desde la misma salida de la caminata y eso rápidamente fragmentó el grupo, aunque Alegna se mantuvo con las punteras los primeros kilómetros.

Tras el kilómetro 3, García y Qieyang se escaparon, y González se quedó ene l grupo perseguidor. Por varias vueltas al circuito la chihuahuense estuvo en el cuarto lugar, pero luego se retrasó un poco, y aunque tuvo un buen cierre, ya no pudo meterse al top 5.

“Al inicio tuve algunos problemas, una de las chinas me pisó en varias ocasiones y luego tuve algunos calambres en las espinillas, pero me empecé a sentir mejor y apreté; pero más adelante resentí un poco y no pude seguir con ese ritmo”, comentó Alegna al final de la competencia.

“No era lo que esperaba, la verdad quería un mejor resultado”, dijo, con rostro de decepción, a pesar de su top 10 mundial. “Hay que seguir, mejorar y dar todo, no me voy a detener hasta ganar una medalla olímpica”.

En la rama varonil, el chihuahuense Andrés Olivas fue el mejor mexicano, al arribar en el lugar 18, con tiempo de 1:23:36 horas. Por su parte, Julio Salazar, a pesar de que se mantuvo en el grupo puntero por más de media competencia, al final arribó en el lugar 25, con marca de 1:25:16 horas.

El ganador fue el japonés Toshikazu Yamanishi con 1:19:07 horas, seguido por su compatriota Kouki Ikeda (1:19:14) y el sueco Perseus Karlström (1:19:18).

En el impulso de bala, el chihuahuense Uziel Muñoz se metió a la final, tras terminar en la posición 12 en las preliminares, también llevadas a cabo este viernes.

El mejor registro de Muñoz, originario de Nuevo Casas Grandes, fue de 20.24 metros, lo que le alcanzó para ser el séptimo mejor del grupo A, duodécimo general, y así ganar un lugar para la competencia que será este domingo a las 19:27 horas, tiempo de Chihuahua.

Chihuahuenses en acción: