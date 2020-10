Se mantienen ‘Locos’ en la cima de su grupo

Cortesía Switchbacks FC

El empate del miércoles por la noche en Colorado, combinado con el triunfo de New Mexico United en Salt Lake, mantuvo a El Paso Locomotive como líder del Grupo C con 29 puntos, dos más que el equipo de Albuquerque y ambos con un partido por disputar en la temporada regular del Campeonato de la USL.

Con una jornada por disputar en la temporada regular, todo indica que el United ya no jugará el partido que tiene pendiente contra los Toros de Rio Grande Valley, que se suspendió la semana pasada, lo que dejaría a los Locos con el primer lugar del grupo y les garantizaría jugar en casa la primera fase de los playoffs.

Sin embargo, al cuestionar sobre este asunto al vocero de Locomotive, Derick Fox, respondió vía correo electrónico que a pesar de que al parecer el United ya no jugará su partido número 16 de la temporada regular, todavía no se puede asegurar que los ‘Locos’ son los dueños de la cima del Grupo C.

Tanto en el sitio oficial de United como en el de la USL, en el calendario de los últimos juegos de la temporada regular no aparece programado el de Nuevo México contra Rio Grande Valley, pero en el sitio de la USL en la sección ‘Carrera hacia los playoffs’, manejan que el equipo de Albuquerque puede alcanzar un máximo de 30 puntos.

Si finalmente se tomara la decisión de que el United juegue contra RGV y sumen tres puntos para llegar a 30 y eso se combinara con una derrota o un empate el domingo de Locomotive, Nuevo México se apoderaría del primer lugar del grupo, con lo cual los ‘Locos’ tendrían que jugar la primera fase de los playoffs en San Antonio, que es uno de los mejores equipos de la liga.

Por ahora, lo que sí es seguro es que la máquina fronteriza viajará al estado de Utah este fin de semana para jugar el domingo a las 2:00 pm contra Real Monarchs, actual campeón y ya eliminado de la postemporada.

De permanecer en primer lugar de su grupo, El Paso abrirá los playoffs en casa el próximo fin de semana contra el segundo lugar del Grupo D, que en está en manos de Tulsa con 22 puntos, aunque Austin Bold tiene una pequeña luz de esperanza de quedarse con ese lugar.