Se mantiene firme Lozano en el Tri

Ciudad de México.- Jaime Lozano sigue firme en el puesto de la Selección Mexicana pese al fracaso en la final de la Concacaf Nations League, así lo ratificó el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega.

A su llegada al aeropuerto capitalino, el dirigente negó que el puesto de Jimmy esté en peligro, así como la posibilidad de más cambios en la estructura de Selecciones Nacionales.

“La estructura está hasta hoy muy consolidada, se han hecho muchos cambios en la estructura en general, pero los detalles Duilio los debe platicar con ustedes. Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para dar a conocer todos los pormenores, obviamente como mexicanos estamos muy decepcionados ante la actuación del domingo, hay cosas qué mejorar y qué trabajar de aquí a la Copa América”, mencionó Sisniega ayer.

El directivo respaldó el trabajo de Jaime Lozano. “El equipo ha mejorado en algunos aspectos, hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante, hay cosas qué corregir y cosas qué mejorar y a eso nos vamos a enfocar para preparar la Copa América”, expresó.

Estados Unidos es mejor: Tena

El técnico que guió a México a la conquista del oro olímpico, Luis Fernando Tena, pide paciencia para Jaime Lozano y advirtió que la caída en la final contra Estados Unidos era previsible.

“La derrota era de esperarse, Estados Unidos tiene mejores jugadores que nosotros, Jimmy está trabajando muy bien y hay que dejarlo trabajar tranquilo, tienen que darle el tiempo, aunque le vaya mal en la Copa América no pensar en cosas raras, sino en sostenerlo por lo menos hasta el Mundial.

“El resultado era de esperarse, debemos preocuparnos y ocuparnos en preparar a nuestros jugadores a más temprana edad, captarlos y prepararlos en todos los aspectos y sí, mandarlos a Europa”, mencionó el técnico de Guatemala en el aeropuerto capitalino.

El ‘Flaco’ aceptó que el problema está en la preparación que se le brinda al jugador mexicano.

“Eso sí afecta, que no haya descenso y ascenso, que haya tantos extranjeros, sí afecta. En la preparación de los jugadores, cada vez los preparamos menos y les damos menos oportunidad; al haber tantos extranjeros no los ponen a jugar, no los sostienen tampoco. Es cuestión de sembrar, en este país nadie quiere sembrar, todos queremos cosechar”, mencionó.

Así como apoyó a Jaime Lozano, Tena consideró que no hay mejor guardameta en la actualidad que Guillermo Ochoa.

“La gente de experiencia es la que tiene que sacar esto y creo que Memo Ochoa sigue siendo el mejor portero mexicano en la actualidad”, expresó. Consideró que más que un bache, la Selección Mexicana está estancada.

Calendario

Amistoso

México vs Bolivia

31 de mayo

Amistoso

México vs Uruguay

5 de junio

Amistoso

México vs Brasil

8 de junio