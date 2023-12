Se lucen en Nacional

Tres primeros lugares, entre ellos un triunfo sobre un campeón mundial, así como dos platas y cuatro bronces fue la cosecha que logró un grupo de juarenses que tomó parte en el Torneo Nacional de Artes Marciales, organizado por la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México.

Benjamín González, de la Academia Sánchez Kung-Fu, ganó el primer lugar en formas tradicionales, categoría cinturón negro 13-15 años, en la que derrotó al campeón mundial, Diego Velázquez, originario de Baja California.

Su compañero de equipo, Félix Acosta, nativo de Cuba, se trajo dos medallas de primer lugar, en point fighting y en formas tradicionales principiantes.

“Emocionante, mi segundo año yendo a un torneo nacional en la Ciudad de México, y puedo decir que me sentía nervioso, pero ya sabía a lo que iba, entonces eso me calmó un poco más”, compartió Benjamín.

El juarense, de 14 años de edad, añadió que no sabía que se enfrentaba a un campeón mundial, sino tal vez le hubieran ganado los nervios y no hubiera logrado el primer lugar.

“Por esa parte no me puse nervioso diciendo ‘¡oh, me enfrento a una persona de muy alto nivel’, entonces cuando yo pasé y competí con él se portó muy amable, todo normal, yo no sospechaba de que fuera un campeón mundial, hasta que le gané y me dijeron”.

–¿Cómo te sientes con este triunfo?

“Me siento más en paz, el año pasado por desgracia no pude ganar el primer lugar, pero este año fui por él y sentí que me faltaba esa pieza de esa competencia y cuando lo pude obtener se sintió muy satisfactorio, se recuerda cómo uno le echa esfuerzo y cómo uno lo logra. Los sueños se cumplen con esfuerzo y dedicación, paciencia y perseverancia, disciplina”.

De 19 años de edad, Félix Acosta radica en Ciudad Juárez desde diciembre del 2022 y apenas en febrero de este año empezó a practicar el kung fu.

–¿Cómo fue tu experiencia en este torneo nacional?

“La puedo describir con dos palabras, fue divertida, porque fue una experiencia muy grande que nunca había tenido; me divertí mucho y fue emocionante, por la misma razón de que nunca había tenido esa experiencia, y empezando en febrero nunca pensé que la fuera a tener tan pronto”, comentó Acosta.

–¿Cómo te has sentido en la ciudad?

“En la ciudad muy buena experiencia también, ya estoy yendo a la preparatoria, la voy a terminar en una semana, estoy trabajando y vivo bastante bien. Estoy en la Preparatoria Estatal 8401, pienso estudiar Ciencias Computacionales en la universidad”, respondió Acosta.

Ranqueado como el segundo mejor peleador a nivel nacional en pelea continua, Emilio Peña, de 14 años, conquistó la medalla de plata luego de que le pararon la pelea por el campeonato.

“Tuve que ver al médico y el médico me canceló la pelea. Pero fue una de las mejores experiencias porque aprendí que tengo que aprender más, que tengo que seguir adelante, que no me puedo dejar caer por algo que puedo seguir avanzando”, comentó Peña.

Los medallistas

Nombre Estilo Categoría Posición

- Benjamín González Formas tradicionales Cinturón negro 13-15 años 1º

- Félix Armando Acosta Ledesma Point fighting/formas tradicionales Principiantes 19-40 años 1º/1º

- Emilio Peña Light contact 13-15 años 2º

- Ezequiel Enríquez Peña Formas tradicionales Intermedio 15-16 años 2º

- José Eduardo Gómez Chacón Point fighting 15-16 años 3º

- Naomi Guadalupe López Ligth contact - 55kilos 13-15 años 3º

Point fighting Principiantes 13-15 años 3º

- Jorge Emilio Ortiz Point fighting Principiante 13-15 años 3º

- En general, segundo lugar entre las escuelas del estado

- Lugar 22 de 116 escuelas en todo México

- 7 de los 10 atletas están ranqueados entre los 10 mejores en sus categorías en todo México