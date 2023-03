Se luce Paulina

La juarense Paulina Luna refrendó su título nacional juvenil en carrera de barriles en el torneo que se celebró recientemente en Monterrey, y de esa manera logró su boleto para representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil que se llevará a cabo en Brasil en junio de este año.

“Fui al nacional en Monterrey, Nuevo León, y gracias a Dios nos trajimos el campeonato nacional juvenil por segunda vez, y voy representando a México a Brasil en la primera semana de junio en el Campeonato Mundial”, dijo la amazona de 17 años de edad.

Paulina señaló que el Nacional en Monterrey fue una experiencia muy bonita, con mucha adrenalina, con rivales fuertes, pero por eso ella iba preparada para lo que le tocara.

“En eso consiste, en entrenar todos los días para no perder la práctica y por eso nos trajimos el campeonato”.

La juarense explicó que al Nacional no llevó a su caballo Dino, pues allá se hizo un sorteo y cambio de caballos, por lo que tuvo que hacer pareja con diferentes equinos, incluido Harry, con el que ganó el oro.

“Entonces fue más instinto de monta, saber montar es conocer a tu caballo, sentir a tu caballo, porque la final la corrí en un caballo que no era mío, entonces fue más saber montar y por eso me preparo, por eso no nada más monto a mi caballo, monto diferentes caballos, porque no todos los caballos son iguales y fue una experiencia muy bonita”.

–¿Cómo te preparas desde ahora para el Mundial de Brasil?

“Entrenando todos los días, me siento preparada, montando diferentes caballos porque allá va a ser lo mismo, va a ser sorteo de caballos, entonces preparándome todos los días, no perder la constancia. Es un lapso de tiempo en realidad muy corto, pero por eso quiero seguir entrenando todos los días, no quiero tomar descansos porque hay que ser constantes”.

Paulina añadió que en el Mundial de Brasil, cuando hacen el sorteo de los caballos les dan tres minutos para conocer al que les tocó y no les permiten cambiar ni montura ni frenos.

“Te dan tres minutos, reconoces, calientas poquito en él y pues ya, le tienes que dar. No puedo traer espuelas, no puede traer fuete, no lo puedo golpear, es una carrera limpia”.

Finalmente, Paulina Luna agradeció a su familia, a su entrenadora Alejandra Moreno, a Unlimited Barrel Team por el apoyo que le ofrecen en todo momento.

Conózcala

Nombre: Paulina Luna

Fecha de nac.: 4 de agosto de 2005

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 17 años

Estatura: 1.58 m

Peso: 54 kg