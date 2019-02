Se llevan la noche

Charlotte, Carolina del Norte.- Hamidou Diallo le pidió ayuda a Shaquille O’Neal. Segundos después, saltó por encima del gigantesco exastro.

El jugador del Thunder de Oklahoma City tenía guardadas otras acrobacias en la chistera. Y cuando terminó de mostrarlas, se había consagrado ganador en el concurso de clavadas de la NBA.

Por su parte, Jayson Tatum, de Boston, atinó un disparo desde la mitad de la cancha para conquistar la competición de talentos, y Joe Harris, de Brooklyn, atinó todos los disparos en los momentos oportunos para derrotar a Stephen Curry, de Golden State, en el duelo de triples.

Así que hubo muchas atracciones anoche, en la tradicional festividad previa al Juego de Estrellas de la NBA.

En la primera ronda del concurso de volcadas, Diallo realizó una de la que se hablará por años. No sólo saltó por encima del ‘Shaq’, sino que metió el balón en el aro y dobló el codo para quedar colgando del aro. Con la mano que le quedaba libre, se abrió el jersey del Thunder, para revelar una camiseta con el emblema de Superman.

Y en la primera clavada de la final, su cabeza llegó a la altura de la cesta. El trofeo quedó prácticamente en sus manos, luego que Smith no logró meter el balón en el aro en sus intentos de la primera ronda de la final.

Smith saltó por encima de Dwyane Wade y recibió el balón que le sirvió Curry, para seguir en la pelea. Recibió una nota perfecta de los jueces, aunque también algunos abucheos del público, que no quedó tan convencido de su ejecución.

Luego, Diallo pidió que el rapero Quavo se levantara de su butaca. El jugador puso el balón en las manos el artista, hacia quien corrió para quitárselo y sumirlo en el canasto.

Ello resolvió la competición.

“El ambiente fue grandioso”, dijo Diallo. “Simplemente llegué y le di al público lo que quería”.

En el concurso participaron también Miles Bridges, de Charlotte, y John Collins, de Atlanta, eliminados en la primera ronda.

Harris impidió que Curry se llevara el duelo de triples en su ciudad natal. El alero de los Celtics encestó 12 disparos seguidos en la última ronda y atinó 15 de 18 “moneyballs”, los tiros que aportan más unidades en la competición.

Terminó con 26 de 34 puntos posibles en la última ronda, superando por dos a Curry.

Buddy Hield, de Sacramento, fue tercero, con 19 puntos en la última ronda.