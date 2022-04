Se lleva el round

Ciudad Juárez.— Tras las fallas detectadas en la implementación de protocolos de seguridad durante la pelea entre Karla Tarango y Karla Sáenz, celebrada el de abril en el Gimnasio Municipal Josué ‘Neri’ Santos, la Comisión de Boxeo Profesional de Juárez signará un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que dirige Mauricio Sulaimán, para capacitar a los oficiales del ring, anunció Zeferino Andrade, secretario de dicha comisión.

“El presidente de la Comisión, Guillermo Pacheco, fue a hacer un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo para cursos de capacitación y actualización de oficiales de ring, no sólo para esta comisión sino abierto, ese es uno de los temas que se tratarán en la conferencia de prensa a ofrecer este viernes por la mañana”, dijo Andrade.

Andrade y Sulaimán convinieron que estos cursos favorecerán el deporte de contacto, al considerar que Juárez es potencia a nivel mundial, que en algún momento fue la mejor plaza de México y quieren que se retome ese camino, agregó.

La boxeadora Karla Tarango mostró su beneplácito por esta medida, al considerar que lo más importante es brindarle al boxeador las mayores medidas de seguridad para proteger la salud de las y los boxeadores.

“Qué bueno que hagan esas cosas”, avaló la pugilista entrevistada vía telefónica.

Ayer “La Lobita” recibió los resultados de la tomografía que le practicaron en la ciudad de Chihuahua a fin de descartar cualquier lesión interna.

“Yo quería (tener la certeza de) que todo estuviera bien y salir de dudas. Busqué un lugar barato y me hice la tomografía. Gracias a Dios no tengo lesiones internas”, aseguró entusiasmada.

De momento descartó buscar la revancha ante Karla Sáenz.

“Por lo pronto no, me voy a dedicar a mi recuperación. Sigue para mí reposar estos días y la semana que entra volver al gimnasio para trabajar el doble y que no me vuelva a pasar esto”, dice la pugilista que con su caída motivó la reflexión de los intervinientes en el boxeo profesional en la ciudad.

Zeferino Andrade, secretario de la Comisión, dijo que buscan reforzar, capacitar o actualizar a los oficiales del ring, que según el Reglamento del Boxeo Profesional para Juárez son los jueces, árbitros, directores de encuentros y auxiliares, tomadores de tiempo y anunciadores.

“Todo está evolucionando y queremos tener esos cursos avalados por el organismo de mayor prestigio del mundo, que es el CMB”, agregó Andrade.

El líder del CMB, Mauricio Sulaimán, que fue ratificado al cargo el pasado 2020, se comprometió entonces con la búsqueda de un boxeo más seguro. “Prometo dedicar cada momento de mi vida al éxito y la seguridad de los boxeadores”, dijo, según consignaron diversos medios de comunicación.

Aseguró que los cursos serán parte del anuncio que este viernes realizará Guillermo Pacheco, quien se ausentó el día de la pelea del 2 de abril.

En tanto, Juan Escalante, director del Instituto Municipal del Deporte (IMD), dijo que impulsará que la Comisión de Boxeo Profesional (CBP), que según el reglamento depende administrativamente de la Presidencia municipal a través de la Dirección del Deporte, cuente con el personal capacitado y el equipamiento adecuado para intervenir en casos de atención médica, así como el hecho de que las empresas asuman una mayor responsabilidad.

El artículo 83 del citado reglamento indica que en los locales destinados para la celebración de funciones de boxeo profesional, son las empresas las que deberán cumplir con las especificaciones técnicas deportivas siguientes: a) Una enfermería, la cual tendrá el instrumental médico indispensable, las medicinas y demás elementos necesarios para una pronta y esmerada atención de los boxeadores que requieran servicio médico inmediato, la cual deberá ser aprobada por el jefe de los Servicios Médicos.

Además, durante el desarrollo de la función deberá estar dispuesta una ambulancia para atender cualquier emergencia; deberá contar con vestidores cómodos, ventilados y acondicionados con baños y servicios sanitarios para los boxeadores; un vestidor para cada uno de los protagonistas de la pelea estelar, un vestidor exclusivo para los comisionados y otro para los oficiales, cuyo acceso estará estrictamente prohibido a toda persona que no tenga injerencia oficial en la función.

En la pasada pelea, y según las imágenes de la transmisión en vivo, se observa que un médico acude sin el equipo necesario para una valoración. Además sube al ring un médico particular, aparte del de la Comisión, que es quien empieza a valorar a la pugilista, misma que describió al galeno como “su ángel”.

Fue a petición de este doctor que la boxeadora fue trasladada a una clínica particular en el vehículo de sus padres.

Karla Tarango reprobó la atención que recibió al caer noqueada al considerar que ni la réferi sabía qué hacer mientras ella yacía en el suelo, inconsciente.

Por eso consideró importante la profesionalización que busca darle la CMB al equipo de la CBP, ya que esto permitirá salvar vidas de los pugilistas, por ser el box un deporte de contacto de alto riesgo.