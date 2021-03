Se lesiona y es me duele, me duele, y de ahí no lo sacas: 'El Piojo' sobre Gio

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— Giovani dos Santos ahora fue crucificado por Miguel Herrera, el técnico que siempre lo defendió y quien lo llevó al América.

El ‘Piojo’ siempre defendió al 10 de las Águilas con el argumento de que cuando mejor jugaba sufrió una fuerte lesión por aquella barrida de Antonio ‘Pollo’ Briseño, y que le había dejado secuelas. Ahora, el extimonel fue más ácido en sus comentarios, incluso al compararlo con Javier Hernández.

"Lo traigo al América. Tiene una situación que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Y se le lesiona, y 'me duele', y es 'me duele', y de ahí no lo sacas. Él termina un partido, el kinesiólogo me dice 'está para jugar 60 minutos', al 57' empiezo a pensar en su cambio, al 61' salió.

"Así lo llevé en tres partidos y al cuarto partido me dice el kinesiólogo 'trae una molestia', '¿de qué?, si lo estoy manejando como me indicas. Una semana entrena bien dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, ¿de qué esta lesionado?'. 'Pues le duele el pie, el muslo'. Y yo, '¿pero de qué?'. Bueno, pues se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo", dijo el "Piojo" en una charla con el youtuber Carlos ‘Máster’ Muñoz.

Hace poco, Herrera incluso alababa la actitud de Dos Santos al tener nutriólogos y todo un plan profesional para buscar su resurrección futbolística. Ahora, trajo a colación incluso la personalidad del jugador en aquel juego de Octavos de Final en la Copa del Mundo 2014.

"Entonces, si me pidió un cambio porque le quemaban los pies, ¡le quemaban los pies! (en el Mundial de Brasil, contra Países Bajos). A lo mejor, si tú me hubieras dicho, el 'Chícharo', así le hubieran quemado hasta las orejas, el 'Chícharo' hubiera jugado, pero bueno", lanzó el "Piojo".

Dos Santos también es suplente en la era de Santiago Solari en las Águilas. Su contrato finaliza al término de este torneo Guardianes 2021.