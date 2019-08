Se lesiona Newton un pie; Brady luce sólido

Foxborough, Mass.- Éste no fue el regreso al campo que esperaba tener Cam Newton.

El mariscal de las Panteras de Carolina abandonó el encuentro en el primer período de la derrota que tuvieron en el partido de pretemporada anoche por marcador de 10-3 ante Nueva Inglaterra, debido a que se lesionó el pie, lo cual lo dejó haciendo muecas en la lateral del campo.

El Jugador Más Valioso del 2015 participó por primera vez desde el 17 de diciembre, cuando el equipo lo dejó fuera de los dos últimos partidos de la temporada debido a la fatiga de un hombro que impidió que lanzara el balón hacia el fondo del campo.

Fue sometido a una cirugía artroscópica en el mes de enero y no jugó en los dos primeros partidos de la pretemporada.

Newton se lesionó cuando fue capturado por Adam Butler, perdiendo ocho yardas en la tercera oportunidad para anotar y 10 desde la yarda 31 de Carolina.

Fue una de las dos capturas de los Patriotas mientras Newton estaba en el campo.

Inicialmente, Newton fue evaluado en la lateral del campo y rápidamente fue acompañado al vestidor y no regresó.

Logró completar 4 de 6 lanzamientos para 30 yardas. Kyle Allen reemplazó al mariscal en el segundo período.

Tom Brady terminó su primer partido del exhibición del 2019 completando 8 de 12 pases para 75 yardas, incluyendo un pase de 18 yardas hacia el ala cerrado Ryan Izzo logrando una anotación de una yarda de James Develin en el segundo período.

Fue la última serie de jugadas de la ofensiva titular.

Brady jugó con los receptores de reemplazo, ya que Julian Edelman, Josh Gordon, N’Keal Harry y Demaryius Thomas estuvieron en la banca.