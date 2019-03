Se lesiona Cristiano; aplastan Francia e Inglaterra

Una lesión de Cristiano Ronaldo agravó el frustrante comienzo de Portugal en la eliminatoria hacia la Eurocopa de Naciones del año próximo. En cambio, a Francia e Inglaterra no pudo haberles ido mejor.

Portugal debió arreglárselas para rescatar el empate 1-1 ante Serbia tras perder al astro de la Juventus, quien debió abandonar lo que era su segundo encuentro con la selección de su país desde el Mundial. Sufrió un aparente tirón de muslo cuando corría a toda velocidad en busca de un largo pase durante el encuentro en el Estádio da Luz en Lisboa.

El cuerpo médico de la selección portuguesa señaló que Cristiano será sometido a pruebas, pero el delantero no estaba demasiado preocupado.

“No me preocupa, conozco mi cuerpo”, declaró Cristiano a medios de Portugal. “Debería estar de regreso en una o dos semanas”.

Serbia abrió el marcador mediante un penal convertido por Dusan Tadic a los siete minutos, y Danilo Pereira igualó por los locales, ya sin Cristiano, por medio de un potente disparo de larga distancia, justo antes del descanso.

En el otro partido del Grupo B, Ucrania se impuso 2-1 en su visita a Luxemburgo, con lo que se colocó en el primer puesto con una ventaja de un punto.



Campeones convincentes

Francia, monarca del mundo, aprovechó las fallas defensivas y la falta de imaginación de Islandia, para aplastarla 4-0. La goleada pudo ser mayor, de no ser por la imprecisión de la delantera local frente al arco.

En otros encuentros del Grupo H, Turquía vapuleó 4-0 a Moldavia, y Albania hizo lo propio por 3-0 sobre Andorra.



Triunfo y perspectiva brillante

Callum Hudson-Odoi jugó de inicio un partido con la selección inglesa incluso antes de haber hecho lo propio en la Liga Premier. Y el joven de 18 años ayudó en la goleada por 5-1 en Montenegro.