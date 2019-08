Se lanza por Tokio

Un verano de bronce e histórico fue el que el atleta de la UACJ, Uziel Muñoz, vivió al ganar dos medallas en dos competencias internacionales, la Universiada Mundial y los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Con una década de experiencia en la disciplina, Muñoz Galarza relató cómo fue que el lanzamiento de bala llegó a su vida para darle un estilo y otra manera de vivirla, todo por una apuesta que realizó con sus amigos un fin de semana.

“Comencé en segundo de secundaria. Un amigo estaba lanzando bala y la típica apuesta de una soda y unas papas. ‘¿Cuánto a que yo te gano a lanzar esa cosa?’ Tiro, le gano, un profe me vio y me invitó a tirar en una Olimpiada”, narró el medallista panamericano.

El deportista chihuahuense probó varios deportes, como natación, karate, beisbol, futbol, basquetbol, entre otros; pero al final el lanzamiento llegó para quedarse en su vida. “Es un estilo de vida que yo decidí tomar porque me llenó totalmente. Lo disfruto mucho y no dependo de los demás para lograr mis objetivos”, expresó el atleta. El nombre de Uziel Muñoz quedará marcado en la historia del lanzamiento de bala en México. Un hombre que posee los mejores logros y que tiene la posibilidad de incluso mejorarlos o cosechar aún más.

En la Universiada Mundial de Nápoles 2019 se convirtió en el primer mexicano en colgarse una medalla en esta disciplina, un logro que se repitió en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde también fue el primer mexicano en adjudicarse una presea en lanzamiento. Sin mencionar que Muñoz posee el récord mexicano registrado en la historia con un lanzamiento de 20.86 metros.

“Me da felicidad saber que estoy formando parte de la historia de México, que esto ya se queda en los libros para las nuevas generaciones y saber que soy el incentivo de los jóvenes para que sigan este bello deporte”, declaró.

La mira del estudiante de Derecho en la UACJ está puesta asistir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algo que buscará conseguir en el Mundial de Atletismo 2019 en Doha, Qatar en septiembre de este año.

“Todos los que realizamos un deporte olímpico soñamos con unos Juegos Olímpicos, ya que es el máximo evento deportivo”, mencionó el atleta originario de Nuevo Casas Grandes, quien también comentó sobre la promesa que tiene a uno de sus familiares.

“La promesa que le tengo a mi hermano, hace dos años ya que falleció, es de asistir a unos Juegos Olímpicos. Estamos aquí luchando hasta cumplir la promesa”, expresó.

Esta semana el atleta de la UACJ inició con su preparación para el Mundial de Atletismo, que iniciará el 24 de septiembre. La marca que Muñoz Galarza debe realizar para calificar a Tokio 2020 es de 21.10 metros.