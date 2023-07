Se la juega en el Mundial

Ha sido un verano de mucho entrenamiento para el marchista chihuahuense Andrés Olivas, quien ha concentrado sus esfuerzos en llegar en gran forma a los Campeonatos Mundiales de Atletismo.

Él y su equipo, liderado por su entrenador, el cuatro veces olímpico Miguel Ángel Rodríguez, han estado haciendo campamento de altura en Creel, Chihuahua, a más de 2 mil 300 metros sobre el nivel del mar.

“Antes del Mundial, vamos a tener un Nacional, el cual es un requisito ir, pero la marca ya la tenemos afortunadamente, entonces estamos trabajando para llegar a punto”, dijo vía telefónica.

Los Mundiales de Atletismo serán del 19 al 27 de agosto, en Budapest, Hungría. La prueba de 20 kilómetros de marcha será desde el primer día, a las 00:50 horas tiempo de Ciudad Juárez, ya que es el primer evento de todos.

En cuanto al Nacional, aún no hay una fecha ni reglas que hayan sido dadas a conocer por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA).

“La verdad estoy tranquilo, me he sentido bien, y hay que ir a cumplir cuando nos indiquen”, comentó. “En el mundial de atletismo vamos a ser tres mexicanos (Andrés, Noel Chama y José Luis Doctor), y parece ser que los dos mejores serán los que vayan a los (Juegos) Panamericanos (de Santiago de Chile 2023), pero tampoco nos han asegurado nada, es lo que se comenta”.

Olivas Núñez y su equipo no esperan una competencia demasiado rápida en Budapest, debido a las fechas y el clima, por lo que es probable que no se obtengan grandes marcas, algo que no preocupa a Andrés, puesto que ya tiene tiempo para Juegos Olímpicos.

“Estamos concentrados en llegar en buena forma y hacer buena competencia. El calor no va a ser diferente al de Chihuahua, entonces hay que tomarlo en cuenta”, dijo.

Olivas Núñez caminó por debajo de una hora y 21 minutos en La Coruña, España (1:20:14 horas), por lo que cumplió el primer requisito para ir a París 2024. También tiene el ranking adecuado y sólo falta conocer cuáles serán los criterios de la FMAA para elegir a los mexicanos, aunque eso será el año entrante.

Conózcalo

Andrés Eduardo Olivas Núñez

Edad: 25 años

Estatura: 1.76 m

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

Mejor tiempo: 1:19:54 horas (Dudince, Eslovaquia - marzo 2021)

Mejor marca en 2023: 1:20:14 horas (La Coruña, España - junio)