Se juegan Osaka y Kvitova el Abierto de Australia

Melbourbe, Australia.- Naomi Osaka nunca había pasado de los octavos de final en sus 10 primeros torneos de Grand Slam. Ahora, con sólo 21 años, puede ganar su segundo Major consecutivo.

Y el número 1 en el ranking de la WTA.

Osaka está a un triunfo de sumar el Abierto de Australia a su palmarés, donde figura el US Open que conquistó hace cuatro meses y medio. La tenista japonesa empleó su potencia para producir 15 aces y pases ganadores y eliminar a la checa Karolina Pliskova por 6-2, 4-6, 6-4 en las semifinales ayer.

“Me dije que tenía que reagruparme en el tercer set y esforzarme todo lo posible”, dijo Osaka, que salvó cuatro puntos de break en el último set y selló su triunfo con un saque directo a 185 kilómetros por hora (115 mph).

“Tenía mucho miedo a los segundos servicios. Era como, ‘Oh, dios mío. ¡Por favor!’”, añadió. “De algún modo, lo logré. Supongo que eso es la experiencia”.

Pliskova no pudo repetir su hazaña de la víspera, cuando superó cuatro puntos de partido y un déficit de 5-1 en el tercer set frente a Serena Williams, y se despidió de Australia.

Osaka, que es la única japonesa con un título individual del Grand Slam, se verá las caras con la también checa Petra Kvitova, doble campeona en Wimbledon, en la final del torneo femenino mañana. Si sale victoriosa, será la primera en ganar dos Majors consecutivos desde que Williams cosechó cuatro seguidos en las temporadas 2014 y 2015.

La ganadora subirá además a lo más alto de la clasificación de la WTA por primera vez en su carrera. Osaka ocupa actualmente el cuarto puesto y Kvitova el sexto.

En las semifinales masculinas, Rafael Nadal continuó su implacable avance en Melbourne eliminando al griego Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-4, 6-0 en el turno de noche.

Nadal no ha cedido ni un solo set en su intento por ganar su segundo título en Australia, que sería su 18vo Major.