Se juega la vida Cruz Azul

Ciudad de México.- Para Cruz Azul la Liguilla comienza ahora. Sin espacio de maniobra para cometer más errores, la Máquina visitará el domingo a Santos obligado a conseguir un triunfo y esperar ayuda que lo mantenga con esperanzas de clasificar a la fase final del torneo Apertura mexicano.

La penúltima fecha de la fase regular del torneo se pone en marcha hoy con tres partidos, entre esos la visita del América al colista Veracruz.

Transcurridas 17 de 19 fechas, Cruz Azul tiene 20 puntos y figura 13ero en la clasificación, a cuatro unidades de Tijuana, por ahora dueño del octavo y último puesto para la etapa final. Los ocho mejores equipos avanzan a la Liguilla por el campeonato.

Para seguir con vida al menos una fecha más, la Máquina debe ganarle a Santos y esperar que Tijuana pierda o empate su encuentro ante Monterrey y que Morelia no derrote a Puebla. Esos dos encuentros se disputarán hoy por la noche, así que los celestes podrían llegar eliminados para el choque ante los Guerreros.

“Dependemos de los resultados”, reconoció el volante Orbelín Pineda. “Es difícil porque desde el viernes veremos si hay posibilidades o no... la verdad hubo partidos con puntos que dejamos ir, pero ya no hay que lamentarse, hay que seguir adelante”.

La Máquina tiene una deuda por saldar con su afición: no gana un título de Liga desde el torneo Invierno 97.

Santos, con sus 33 puntos, necesita un triunfo para amarrar el primer lugar en la Liguilla sin importar lo que pase en el cierre de torneo.



Otros grandes al límite

Otro equipo popular en México que mantiene una tenue esperanza de Liguilla es Chivas, que se mide en casa ante el Querétaro con la necesidad de ganar y esperar los mismos resultados que la Máquina.

El Guadalajara, con 19 puntos y 15to en la tabla, está muy cerca de quedar fuera de la Liguilla por quinto torneo consecutivo, algo inédito en su historia.

“Este equipo va mejorando la personalidad jugando fuera de casa, pero estamos en deuda de locales, nos sentimos en deuda con nuestra afición y esperamos el próximo sábado con Querétaro darle una alegría a la afición”, dijo el entrenador Luis Fernando Tena.

Otro equipo que necesita ganar para seguir en la contienda por la fase final es Pumas, que el domingo recibe a Ciudad Juárez con la necesidad de sacar un triunfo con el que regrese a la zona de liguilla.

Los universitarios tienen 22 puntos y marchan novenos, a sólo dos puntos de la zona de clasificación.

Ciudad Juárez está eliminado con 17 unidades.



América busca seguir arriba

El único equipo, de los más populares en México, que controla su destino es el América. Las Águilas acarician la clasificación y necesitan un triunfo ante el Veracruz para tratar de terminar dentro de los primeros cuatro de la tabla, para tener el derecho a recibir en casa los partidos de vuelta de la Liguilla.

Las Águilas tienen 28 puntos y son quintos de la tabla, pero su encuentro ante los Tiburones Rojos es su último del torneo regular. En caso de no lograr la victoria, América podría retroceder y terminar en la parte baja de la liguilla.

Su técnico Miguel Herrera no podrá estar en el banquillo al tener que cumplir una fecha suspensión tras haber sido expulsado el sábado pasado en la derrota 2-1 ante Santos. El exseleccionador nacional vio la roja tras enfrascarse en una discusión con Guillermo Almada, su colega de Santos.