Se hace fuerte

Caer en depresión por un problema de violencia doméstica, llevó a la juarense Karina Fernández a adentrarse en el mundo del boxeo como un mero desfogue en un principio, sin imaginar que tiempo después, el 28 de febrero del 2014, debutaría como pugilista profesional en el Gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

Hoy, ‘La Bella’ Fernández viaja a la ciudad de Tijuana donde este sábado enfrentará a la excampeona del mundo, Jackie ‘La Guerrera Azteca’ Nava, a quien Karina veía pelear, y admiraba, cuando era niña.

-¿Cómo fueron tus inicios en el boxeo?

“Empecé más que todo porque tuve un problema muy fuerte en mi vida con una persona, sufrí violencia física, emocional y verbal y caí en depresión… porque tú te ves con una familia sin problemas y no fue así”, respondió la boxeadora juarense de 30 años de edad.

Fue entonces que sus hermanos, que ya entrenaban este deporte, la ‘jalaron’ al gimnasio para que ella también entrenara con la idea de ayudarla a salir de la depresión.

“Así empecé y cuando menos me di cuenta ya era boxeadora profesional, y ya tengo 10 años entrenando box”.

-¿Qué es para ti el boxeo en este momento?

“Es mi salida, es uno de mis refugios. Primeramente me refugio en Dios, después en el deporte, para salir de los problemas de la vida”.

-¿Por qué recomendarías practicar el boxeo?

“No nada más este deporte, sino lo que les guste, lo que les haga sentir bien. Uno sabe hasta dónde soporta, se trata de no sentirse infeliz ni angustiado. En uno está dar el primer paso, entonces hay que hacer lo que te haga sentir feliz”.

En relación a su pelea de este sábado, ‘La Bella’ Fernández dijo estar muy motivada y muy contenta, sin problemas con el peso y tranquila por la preparación que ha tenido.

“En estos días ya nada más es mantener bien el peso, entrenar poquito, disminuyen totalmente los entrenamientos, las cargas de trabajo ya se pusieron y pues estoy lista para el pesaje de este viernes”.

En este viaje acompañan a Karina su entrenador, Felipe de la Torre, su preparadora física, Claudia Valenzuela, y aún no sabe si su hermana Diana ‘La Bonita’ Fernández podrá estar con ella el día de la función.

“Va conmigo Felipe, que es un gran entrenador, con muchos conocimientos y experiencia, la verdad no le pide nada a nadie. También me acompaña Claudia, mi preparadora física y así me siento bien respaldada y segura”, comentó Karina.

Finalmente, pidió a la afición que no se pierdan este combate, pues ella lo hace con mucho cariño, con muchos años de entrenamiento y prometió que arriba del ring van a ver en ella a una guerrera.

Karina Fernández vs Jackie Nava

Sábado 20 de marzo 2021

Tijuana, Baja California

TV: TV Azteca

Nombre: Karina Fernández

Alias: ‘La Bella’

Récord: 14-5-1, 3 KOs

Fecha de nac.: 6 de febrero de 1991

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 30 años

División: supergallo

Debut profesional: 28 de febrero de 2014

Combate más reciente: Vence DU a M. Guadalupe Vera, 12-Dic.-20

Nombre: Jackie Nava

Alias: ‘La Guerrera Azteca’

Récord: 36-4-4, 16 KOs

Fecha de nac.: 11 de abril de 1980

Lugar de nac.: Tijuana, B.C.

Edad: 40 años

División: supergallo

Debut profesional: 29 de mayo de 2001

Combate más reciente: Vence DU a Marisol Corona, 21-Nov.-20