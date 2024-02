Se gana Andy Reid su lugar entre los grandes

Las Vegas, Estados Unidos.- Andy Reid sigue marcando su huella en la NFL.

El coach de 65 años de los Chiefs, quien tiene marca de 3-2 en el Super Bowl, conquistó su tercer anillo, compartiendo el tercer escalón de todos los tiempos con Joe Gibbs (3-1) y Bill Walsh (3-0).

Ahora, tiene en la mira a Chuck Noll (4-0), quien con los Steelers logró cuatro anillos, y en el primer puesto está Bill Belichick (6-3), quien armó una dinastía con los Pats.

Reid comenzó como head coach en 1999 con Filadelfia y perdió el Super Bowl XXXIX ante Patriots en 2005, sin embargo ha logrado un programa exitoso con Chiefs.

Llegó a 11 campañas con la franquicia, donde lleva marca de 179-128, y en Playoffs de 16-7.

Es un apasionado del deporte. Para muestra lo que sucedió en pleno juego el domingo con Travis Kelce, quien encaró al entrenador, e incluso tuvo contacto físico.

"Me agarró desbalanceado, no lo vi. Me dijo 'por favor méteme a la cancha y anotaré'", apuntó el estratega, quien ahora tendrá mucha chamba.

Andy deberá platicar con la gerencia general para ver los agentes libres que tendrán y quiénes son prioridad para que firmen.

Hay algunos clave como: el tacle defensivo Chris Jones, el profundo L'Jarius Sneed, el receptor Mecole Hardman, y el linebacker Willie Gay Jr., entre otros.

Entrenadores en jefe con más títulos de Super Bowl:

Bill Belichick / 6

Chuck Noll / 4

Bill Walsh / 3

Joe Gibbs / 3

Andy Reid / 3

Kansas City es favorito

Todavía no acaban de limpiar el Estadio de los Raiders, y ya hay favorito para ganar, en febrero de 2025, el Super Bowl LIX que se disputará en Nueva Orleans.

El ganar el bicampeonato colocó de golpe a los Chiefs como los primeros favoritos, y lo más curioso es que los momios apuestan por una tercera edición en SB entre Kansas City y 49ers de San Francisco para el siguiente año.

La franquicia liderada por Patrick Mahomes trae un momio de 5/1, mientras que los 49ers tienen 6/1.

Los terceros favoritos para llevarse el trofeo Vince Lombardi son los Lions de Detroit, con un momio de 7/1, mientras que los cuartos, quintos y sextos favoritos son de la Conferencia Americana: los Ravens de Baltimore (12/1), Bills de Búfalo (14/1) y Bengals de Cincinnati (16/1).

Igualmente, para los que quieran saber cuáles con los equipos que ni de broma sueñan con el campeonato, hasta el fondo de las apuestas están los Panthers, que pagan 150/1, y antes con 100/1 aparecen los Broncos, Patriots, Saints, Giants, Titans y Commanders.

LOS FAVORITOS

Kansas City 5/1

San Francisco 6/1

Detroit 7/1

Baltimore 12/1

Búfalo 14/1

NO LES APUESTES

Carolina 150/1

Denver 100/1

New England 100/1

New Orleans 100/1

NY Giants 100/1

Tennessee 100/1

Washington 100/1

@DMartinezCANCHA