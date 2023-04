Se fajan cetros

Cargados de cinturones que los acreditan como campeones nacionales, regresaron atletas juarenses del Torneo Nacional de Kickboxing que se celebró hace unos días en Matehuala, San Luis Potosí, dio a conocer Roy Ceballos, entrenador del gimnasio ‘Ceballos Kickboxing’.

Antes de tomar parte en dicho torneo, los alumnos de Roy compitieron en una olimpiada municipal con Dinastía Ontiveros y sumaron 15 primeros lugares y cuatro subcampeonatos. Después en un campeonato estatal ganaron 15 oros y una plata. De ahí fueron a un nacional de Mazatlán donde conquistaron 16 preseas doradas y una plateada.

Con esa actuación surgió para ellos una invitación para el Nacional de Matehuala, donde quedaron invictos con 14 cinturones de primer lugar en las categorías de novato y avanzado.

“Nos trajimos 14 cintos, un chavo ganó dos veces, en uno le dieron cinto y en otro medalla de oro”, señaló Roy.

En la categoría de avanzados los ganadores fueron Jesús ‘El Huesos’ Escobar, Jesús ‘El Coco’ Mendoza y Axel ‘El Gallito’ Cuevas. En novatos ganaron Jonathan Soria, Jonathan Yepes, Aarón Murillo, Rogelio Vargas, Christopher García, Kevin Ávila, Lucía Galindo, Leonardo Villagrana y Yair Castañón.

“Ahora estamos en busca de patrocinios, de ayuda, de apoyo, porque estamos convocados para un mundial en Canadá del 27 al 29 de octubre de este año”, agregó Ceballos.

Con 12 años como entrenador de kickboxing y artes marciales mixtas, Ceballos resaltó que lo que busca con su academia ubicada en la colonia Galeana, es ‘sacar a los chavos de la calle y de las drogas’, por eso apoyan a muchos jóvenes para que salgan de los malos pasos y tratan de apoyarlos para que no anden en la delincuencia.

“Tengo muchos chavalitos que son de barrio, aquí estamos en barrios, que en muchos lados les llaman barrios peligroso, entonces se arriman, a veces no vienen por falta de recursos económicos, pero pues yo siempre mi dicho es ‘ni más pobre ni más rico’, si no me paga no me voy a hacer más pobre, si me paga no me voy a hacer más rico, y trato de ayudarlos”, dijo Ceballos.

La condición que Ceballos pone a sus alumnos es que tengan humildad y respeto, que sean serviciales con la comunidad, que dejen las drogas y las malas compañías y que no practiquen en la calle lo que aprenden en la academia.

Luis Ávila, de 24 años de edad, peleó en la categoría de novatos, división de 70 kilogramos y en su primer combate noqueó a su rival en el primer round. Después de eso él estaba muy entretenido viendo las peleas cuando le ‘saltó’ un nuevo pleito ante un rival 20 kilos más pesado.

“Mi mente me decía ‘no, no te lo des, no te lo des’, pero dije ‘un logro, vamos a ver qué tal, un reto nuevo’, y pues me aventé el otro tiro y al último sí le pegué al otro señor y me traje dos primeros lugares”, dijo Ávila.

“Me fue muy bien, la verdad, iba confiado en lo que yo había entrenado y pues noqueé en el primer round con un swing izquierdo y ahí se acabó la pelea”, comentó por su parte Axel ‘El Gallito’ Cuevas, de 16 años de edad, y con ocho en la práctica de esta disciplina.

Jesús Guillén, de 24 años, compartió que para él este Nacional de Matehuala fue un poco difícil porque iba algo sobre entrenado y no pudo soltarme en el ring como sabe hacerlo.

-¿Por qué te gusta este deporte?

“Yo creo que porque soy muy hiperactivo, entonces vengo aquí y me parto la madre con estos, aunque me parten más ellos porque no me gusta pegarles, me desgasto, sudo, me voy mareado a la casa y llego bien a gusto. La neta, no me gusta pelear, pero es lo que se tiene que hacer”, respondió Guillén, quien posee una marca de 25 triunfos y tres descalabros.