Se extiende grito homofóbico a estadios de Sudamérica

Ciudad de México.- México contagió el grito de "puto".

En Argentina, Brasil, Chile, Perú, Honduras y Costa Rica ya también se pronuncia la expresión que la FIFA considera discriminatoria, según reportes de la FARE Network (Football Against Racism in Europe).

Ésa organización es la que puso a México en la lupa de la FIFA y que logró que, en pleno Mundial de 2014, el organismo lanzara la primera de muchas advertencias, tras el juego de Fase de Grupos contra Brasil en Fortaleza.

La portavoz de Fare Network en América, Brenda Elsey, reconoció las medidas que ha implementado el futbol mexicano para erradicar el grito de los estadios, pero también clamó porque Confederaciones como Concacaf y Conmebol se comprometan con el protocolo de la FIFA ya que han detectado dicha expresión en diversos escenarios durante la pasada Copa Oro y Copa América, en esta última sin presencia del Tri.

"Reconocemos que se ha convertido en un problema regional, pero, por supuesto, está más asociado con México y el equipo nacional mexicano.

"Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras y Perú también han sido citados recientemente por usar los cantos (palabra 'b' en Brasil, no 'p')", expuso Elsey a CANCHA.

En Brasil, la palabra discriminatoria es "bicha". Dijo que la Confederación Brasileña de Futbol fue sancionada por dicho incidente en el marco de los juegos frente a Bolivia y Argentina, en Copa América. La expresión "puto" también se replicó en el Perú vs. Chile.

En Copa Oro, estuvo presente en todos los juegos de la Selección Mexicana.

"FARE preparó un reporte sobre cada partido y estamos colaborando para implementar todos los reglamentos durante las Eliminatorias y también difundir nuestro trabajo en América, apoyando los proyectos de base", expresó Elsey.

Reclama inclusión

El grito de "puto" no es la única manifestación discriminatoria detectada por FARE Network, pero sí la que más le preocupa.

"Hasta ahora, el grito es la práctica más preocupante y persistente que hemos observado. Por supuesto que hay incidentes de sexismo y racismo que todos deberíamos vigilar para prevenir", mencionó a CANCHA la portavoz en América de dicha organización, Brenda Elsey.

El pasado viernes, apenas terminó el partido de México contra Bermudas, la FMF intensificó la campaña para erradicar el grito. A través de las televisoras dueñas de los derechos del Tri se transmitió el spot en el que futbolistas y líderes de los medios de comunicación advirtieron que de persistir el "¡eeehhh... puuuto!", el País podría quedar descalificado del Mundial de Qatar.

"Hemos estado muy atentos a los recientes acontecimientos en México con respecto al canto homofóbico. Estamos muy contentos de ver a los clubes mexicanos tomar la iniciativa de erradicar el canto", dijo Elsey.

"Reconocemos el desafío de la implementación y la necesidad de campañas educativas para cambiar la cultura que rodea a LGBTQ+ en el futbol. No esperamos medidas punitivas, simplemente, sino un cambio constructivo y positivo para la inclusión de las comunidades LGBTQ+".