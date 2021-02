Se estrena Muñoz

Agencias

Entró de cambio en el segundo tiempo cuando su equipo perdía por un gol con la misión de ayudar a evitar la derrota y el delantero juarense Santiago Muñoz no decepcionó al cuerpo técnico del Santos de Torreón, al anotar el tanto del empate ante el América el domingo por la noche en la jornada 4 del Clausura 2021 de la Liga MX.

Así, el jugador fronterizo logró su primer gol en la Primera División del futbol mexicano a los 18 años de edad, un gol que no solamente permitió que el equipo de La Laguna empatara 1-1 con América, sino que también ayudó a que mantenga el invicto con dos triunfos y dos empates, para sumar ocho puntos y colocarse en los primeros lugares de la tabla general.

El reloj de juego marcaba el minuto 59 cuando Muñoz fue enviado a la cancha por el director técnico Jorge Almada, en un movimiento netamente ofensivo, pues el juarense ingresó en lugar de su compañero de equipo en la categoría Sub 20, el mediocampista Omar Campos, quien desafortunadamente no tuvo una buena actuación.

Cuando el tiempo se agotaba y parecía que Santos no encontraba la combinación para abrir la defensa americanista, Alan Cervantes habilitó a Jesús Ocejo en los límites del área grande, éste último condujo hacia la línea de meta y sacó un tiro centro que el portero chihuahuense Óscar Jiménez no pudo atajar bien, el balón se elevó de una manera extraña y Muñoz aprovechó bien la oportunidad para rematarlo de cabeza y mandarlo al fondo de las redes.

Para Santi Muñoz este fue su segundo partido en el máximo circuito del balompié nacional. Su debut se registró el pasado 25 de octubre en el estadio TSM de Torreón, cuando el Santos doblegó al Atlético de San Luis 2-1 y el juarense entró de cambio al minuto 59.

Hace dos semanas, Muñoz fue convocado al Centro de Alto Rendimiento (CAR) para una concentración de pocos días con la Selección Mexicana Sub 20 que dirige el entrenador Raúl Chabrand. Es el tercer llamado en esta categoría para el delantero fronterizo.

De esa manera, Santiago continúa con su proceso en selecciones inferiores, que para él dio inicio con el combinado Sub 17, categoría en la que fue parte del Tri que logró el subcampeonato en el Mundial Brasil 2019, en el que perdieron la final precisamente con el equipo anfitrión.

Recientemente, Muñoz declaró a El Diario que cada convocatoria a la Selección Mexicana la asume con compromiso y seriedad.

“Me siento feliz. Cada convocatoria que me llega la asumo con mucho compromiso y con toda la seriedad. Me siento satisfecho por el trabajo que he venido haciendo”.

Nombre: Santiago René Muñoz Robles

Equipo: Santos Laguna

Posición: Delantero

Fecha de Nac.: 14 de agosto de 2002

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 67 kg

Números en el Clausura 2021

Juegos jugados 1

Titular 0

Goles 1

Autogoles 0

Minutos 31

Amarillas 0

Rojas 0