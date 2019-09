Se estrena con Sevilla

Bakú, Azerbaiyán.- Javier Hernández se estrenó como goleador con el Sevilla y lo hizo de la manera menos pensada: con un disparo a balón parado.

El ‘Chicharito’ aportó en el triunfo 3-0 del club español sobre el Qarabag, en el inicio de la Europa League, al superar la barrera con un disparo, al 62’, con lo que abrió el marcador.

Fue su primera anotación con el club sevillista y así pagó su primera titularidad en este equipo, en la visita al club de Azerbaiyán.

Para entonces Hernández había sido el más peligroso del Sevilla, pues apenas al 5’, metió una volea que pasó cerca del arco y, más tarde, su remate de cabeza picó en el área y pasó encima del travesaño.

El Qarabag había resistido como pudo la intensa presión del Sevilla. El DT Julen Lopetegui mandó a sus futbolistas a morder desde la salida del rival, lo que provocó rápidas recuperaciones de pelota.

Una jornada europea muy Tricolor, tras los goles de Edson Álvarez y Héctor Herrera, en Champions League, y ahora el ‘Chicharito’ en la segunda competencia más importante de Europa.

De hecho, Hernández sumó su tercer gol en la Europa League, competencia en la que no marcaba desde la temporada 2011-12, cuando hizo 2 tantos con el Manchester United.

El delantero mexicano salió al 72’, sustituido por Éver Banega.

Pero el Sevilla ampliaría ventaja con las anotaciones de Munir, al 78’, y de Óliver Torres, al 85’.

De esa manera el Sevilla se puso líder del Grupo A con 3 unidades y una diferencia de +3, por encima del Dudelange, que también sumó 3 puntos pero con diferencia de +1.



Asiste ‘Tecatito’ en triunfo del Porto

Porto, Portugal.- El mexicano Jesús Corona aportó en la victoria del Porto por 2-1 sobre Young Boys en la primera fecha de la Europa League.

‘Tecatito’ realizó una gran jugada por derecha y le puso un balón a modo a Tiquinho Soares, quien sólo tuvo que empujar el balón para su segundo gol del partido, al minuto 29’. El mismo Soares había adelantado a los portugueses al 8’, pero seis minutos después, Jean-Pierre Nsame había acercado al cuadro de Suiza.



Callan a los Lobos

Londres, Inglaterra.- Tenía razón Nuno Espirito Santo, el Wolverhampton no podía confiarse del Braga.

El técnico portugués sabía que el club luso no era una perita un dulce. Todos daban como favorito al cuadro de la Premier League, que cayó 1-0 como local en su debut en la Europa League.

Un gol de Ricardo Horta al 71’ puso contra las cuerdas a los Lobos, que ahora tendrán que remar contracorriente en el Grupo K que comparten con el Besiktas y el Bratislava.

Dos intentos de Rubén Neves al 11’ y un par más de Cutrone al 22’, además de un tiro de Joao Moutinho cerca del final, amenazaron el arco del Braga, sin éxito alguno.

Raúl Jiménez fue titular, pero no tuvo ocasiones realmente claras.

El mexicano dio la mala nota en una jornada brillante para sus compatriotas en Champions y en Europa League.



Triunfa PSV sin Gutiérrez

Eindhoven, Holanda.- El PSV Eindhoven debutó con el pie derecho en la Europa League al vencer en casa 3-2 al Sporting de Lisboa.

El mexicano Érick Gutiérrez no fue convocado ya que se encuentra en fase de recuperación tras sufrir una fractura en la mano derecha.