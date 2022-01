Se enfocan Bravos en mejorar

Matías ‘Caco’ García, mediocampista de los Bravos de Juárez, recalcó que él se preocupa por lo que haga el equipo juarense y no por los jugadores que incorporó Cruz Azul para este torneo. Bravos visita este sábado a la Máquina en acciones de la Jornada 2 del Clausura 2022 de la Liga MX.

“Obviamente ha incorporado jugadores en este mercado Cruz Azul, pero más allá de eso me preocupo más por mi equipo, por lo que tenemos que mejorar, por las cosas que no hicimos bien el partido anterior y que tenemos que llevar a este partido con Cruz Azul a mejorarlo, es un poco eso en lo que me tengo que preocupar yo y no mirar hacia el rival”, dijo ayer el ‘Caco’ en conferencia de prensa.

El jugador argentino agregó que está tranquilo porque sabe que Bravos tiene un grupo muy unido, que tiene buenos jugadores y que solamente les falta corregir algunas cosas y llevarlo al campo de juego.

Al ser cuestionado sobre cuál es el Bravos que se verá este torneo, el segundo bajo el mando de Ricardo Ferretti, y sí ya se verá más la mano del Tuca en el equipo, García respondió que tratan de corregir día a día lo que pide el entrenador, tener más el balón y defenderse con la pelota, pero es algo que no se da de un día para otro.

“Es día a día ir mejorándolos, pero es mucho mejor corregir cuando se gana el fin de semana”, comentó Matías.

En cuanto al rival de este sábado, García dijo que Cruz Azul es un equipo duro, que también viene de conseguir una victoria y espera que los celestes en su campo salgan a buscar el partido, pero Bravos también lo hará y saben que tienen que hacer un gran juego.

“Creo que tenemos que ser un equipo ordenado, intentar lastimar con el balón a Cruz Azul, saber esperar el momento y obviamente mejorar nuestra parte lo que es jugar de visitante, eso sí sin duda. Es el primer partido que vamos a jugar de visitantes este torneo, así que bienvenido sea con este equipo que es Cruz Azul y tratar de mejorar lo opaco que habíamos sido el torneo pasado de visitantes, así que esperemos arrancar de una buena racha y seguir sumando que es lo que nosotros necesitamos”.