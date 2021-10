Se enfoca chihuahuense Alegna en el 2022

La marchista chihuahuense Alegna González dejará de lado los Juegos Panamericanos Jr. para enfocarse en los Mundiales de Atletismo del 2022.

Al menos así lo espera la olímpica en Tokio 2020 y campeona mundial juvenil en el 2018.

“Aún no confirmo mi participación, hasta ahorita nos inclinamos al no, porque pues en marzo habrá un Mundial en Omán, en julio habrá otro que es en Oregón. Tengo dos eventos muy importantes en los que me puedo enfocar bien. Un 80 por ciento es que me esperaré hasta los Mundiales”, dijo.

El jefe de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Jr., a realizarse entre noviembre y diciembre próximo, Pedro Cuervo, había dicho en días anteriores a medios nacionales que contaba con la participación de Alegna.

Sin embargo, González Muñoz y su entrenador, Ignacio Zamudio, han considerado que lo mejor, después de los Juegos Olímpicos, donde Alegna finalizó en el quinto sitio, es recuperarse por completo antes de cualquier competencia.

El gran objetivo de la originaria de Ojinaga es conseguir una medalla olímpica en París 2024, por lo que los Mundiales de Atletismo son el primer paso en la búsqueda de la clasificación a su segunda justa olímpica.

“Tenemos los objetivos claros y uno de esos es llegar en mi mejor momento a París, también por eso tenemos que cuidar nuestra temporada. Aún no nos decidimos al cien por ciento, pero sabemos de la importancia de los Mundiales de Atletismo”, agregó.

Los Mundiales de Atletismo serán del 15 al 24 de julio del 2022, en Eugene, Oregon. Antes de esa competencia, hay otras competencias de marcha importantes, como la Copa del Mundo de caminata, a llevarse a cabo el 4 y 5 de marzo, en Muscat, Omán, y donde se espera que los mejores del mundo vuelvan a la actividad luego del atípico año olímpico.

Además, entre abril y mayo también están pactadas fechas del challenge de marcha, en Pedbrady, República Checa; Dudince, Eslovaquia, y La Coruña, España.

Alegna también estuvo en días pasados en una entrevista en Claro Sports donde, entre otras cosas, comentó que tras su quinto lugar en Tokio, está más motivada para alcanzar mejores puestos en competencias internacionales

“Ya viste lo que pudiste hacer, entonces siempre vas en busca de más y yo estoy ansiosa por mi próxima competencia. Seguir compitiendo y seguir demostrando, pero también necesitamos del entrenador que nos aterrice en lo que queremos hacer y lo agradezco porque el impulso me gana de querer hacerlo pronto”, mencionó.

Conózcala

Alegna Aryday González Muñoz

Edad: 22 años

Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1999

Estatura: 1.60 m

Peso: 50 kg

Disciplina: Atletismo

Especialidad: Marcha, 20 kilómetros