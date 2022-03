Se encamina chihuahuense Saúl Mena a la élite

El chihuahuense Saúl Mena se siente satisfecho luego de su buena actuación en los Campeonatos Mundiales de marcha por equipos, en Muscat, Omán, en días pasados, y ahora él y su equipo se concentrarán en seguir mejorando, ahora más arropados, pues el resultado les ha valido una beca de la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Mena, originario de Cuauhtémoc, tuvo apenas su primera competencia de esta índole en categoría mayor, por lo que el sexto sitio conseguido en el país asiático les ha dejado buen sabor de boca a él y a su entrenador, el también chihuahuense Rubén Arikado.

“El circuito estaba difícil, prácticamente un kilómetro de subida y el otro de bajada, pero que no nos permitía recuperar el tiempo de la mejor forma, entonces me siento bien con el resultado, es mi primer mundial ya en élite, así que estuvo bien el sexto lugar”, comentó el atleta de 20 años.

Dicho sexto lugar ya cumplió uno de los objetivos de Saúl y su equipo, que era ser tomado en cuenta por la Conade para recibir una beca importante.

“Ya me hablaron de la Conade, y aunque todavía no sé de cuánto (el monto) va a ser la beca que me darán a partir de ahora, ya sólo me falta enviar mis documentos para que se complete el trámite”, indicó Mena, quien prácticamente sólo recibía apoyos municipales hasta antes de este resultado, conseguido hace poco menos de 10 días.

El chihuahuense no tendrá mucho tiempo para descansar. La actividad se reanuda pronto para él y su equipo, pues tienen en su calendario los Juegos Conade en las etapas regional y nacional.

“Vamos a caminar en esas competencias de los Juegos Conade, y también tenemos otras competencias, como por ejemplo en mayo, en La Coruña (España). Ya estuvimos ahí el año pasado y mi objetivo es mejorar la marca que he estado dando, ir mejorando los tiempos poco a poco”, dijo, pero recordó que también hay otra meta y aún mayor.

“El mundial de atletismo sí es importante, tenemos que mejorar las marcas para poder llegar ahí, entonces hay que seguir trabajando”, agregó.

No será un camino fácil para Saúl, ya que aunque es una de las figuras jóvenes que están empujando fuerte en la marcha nacional, hay otros atletas de buen nivel, como los propios chihuahuenses Andrés Olivas y Julio Salazar, así como Noel Chama, entre otros.

Conózcalo

Saúl Mena Gómez

Edad: 20 años

Fecha de nacimiento: 2 de marzo del 2001

Estatura: 1.77 m

Peso: 64 kg

Originario de: Cuauhtémoc