Se distancia Liverpool a 11 puntos del City

Londres.- La marcha de Liverpool a su primer campeonato de la Liga inglesa en 30 años empieza a asemejarse a una procesión.

Y el campeón reinante Manchester City no parece tener los recursos para impedírselo.

La brecha entre los dos principales aspirantes al título se ensanchó a unos impensables 11 puntos ayer, cuando el central Virgil van Dijk firmó un doblete para darle otra victoria a Liverpool.

Horas después que la frágil defensa del City encajó el empate a los 88 minutos en un 2-1 en Newcastle, Van Dijk se sumó al ataque para cabecear un par de tiros libres en el triunfo 2-1 ante Brighton en Anfield.

Liverpool acabó con 10 hombres tras la expulsión de su arquero brasileño Alisson Becker a los 76 minutos por una mano fuera del área, con la que Brighton logró descontar de tiro libre.

Si el tercero Leicester, que está igualado en puntos con el City, no logra vencer a Everton hoy, Liverpool quedará con una ventaja de doble dígitos cuando apenas ha completado 14 de las 38 fechas de la Liga Premier.

“No nos ponemos a pensar en esas cosas”, dijo el técnico de Liverpool Jurgen Klopp. “Nada más queríamos ganar este partido”.

Inclusive con su reciente historial de quedarse corto en la Premier, se antoja demasiado improbable que Liverpool malogre esta oportunidad, especialmente con un equipo que se mantiene invicto en la Premier y apenas ha cedido un par de puntos.

Todo indicaba que el sensacional zapatazo de Kevin De Bruyne, un remate que pegó primero en el travesaño a los 82 minutos, le iba a dar la victoria al City en St. James’ Park.

Sin embargo, en el cobro de un tiro libre por el costado derecho del área chica, el balón quedó a los pies de Jonjo Shelvey. El ex de Liverpool definió de primera desde fuera del área y clavó el balón en un ángulo inferior. La falta que propició el tiro libre fue cometida por Fernandinho, improvisado como central.



Mou triunfa otra vez

José Mourinho sigue obrando magia en Tottenham, ahora con victorias en sus tres partidos a cargo –dos en la Premier y una en la Liga de Campeones– tras el triunfo 3-2 ante Bournemouth.

Dele Alli, revitalizado con la llegada de Mourinho al banquillo, anotó dos de los goles de los Spurs. El otro tanto fue obra de Moussa Sissoko.

Alli también brilló en la victoria 3-2 ante West Ham en el debut de Mourinho y anotó el gol con el que empezaron la remontada de un 2-0 adverso para vencer a Olympiakos a mitad de semana en la Champions.