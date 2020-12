‘Se dio un paso más’

Marco Tapia / El Diario

Satisfecho con el trabajo que realizó con las Bravas del FC Juárez, Gabino Amparán dejó la dirección técnica del equipo femenil, según lo informó el pasado jueves el club en un comunicado. El entrenador chihuahuense manifestó que su contrato terminó con el equipo y la directiva decidió no buscar la renovación.

“Me quedo satisfecho. El motivo no me lo hicieron saber, seguramente en su análisis (de la directiva) no corresponde a lo que ellos buscaban en mi persona como entrenador y han tomado esa decisión”, dijo el ahora exentrenador de las Bravas.

Amparán Martínez inició su aventura en el FC Juárez femenil en octubre de 2019 para dirigir en dos torneos a las Bravas, aunque el Clausura 2020 fue interrumpido y cancelado en la jornada 9 por la pandemia de coronavirus, por lo que el Guard1anes 2020 fue el único torneo completo en el que trabajó al frente de la escuadra juarense.

“Me desempeñé siempre con profesionalismo, con mucho respeto hacia la institución, siempre poniéndo en alto el nombre de Bravos en donde nos encontráramos”, aseguró el también exdirector técnico del Club de Futbol Indios.

En el Guard1anes 2020 las Bravas finalizaron en el décimoseptimo lugar (penúltimo de la tabla general) con 11 unidades al conseguir tres triunfos, dos empates y 12 derrotas. En total Amparán dirigió 26 juegos de la esucadra femenil fronteriza y sumó cuatro victorias, cinco empates y 17 derrotas.

“Si vemos los resultados no son los que uno aspira. Inicialmente teníamos el sueño y la ilusión de estar entre los primeros ocho lugares, finalmente no se consigue en cuanto a resultados”, dijo el entrenador de 52 años.

El estratega chihuahuense recalcó que durante su etapa con Bravas intentó impulsar la “profesionalización” de las jugadoras, pues externó que se trata de un equipo y una liga nueva, ya que la Liga MX femenil surgió hace tres años, mientras que el club femenil juarense nació en julio de 2019.

“Creo que se ha conseguido un paso más en el desarrollo de las futbolistas, aposté a que fuéramos creciendo en ese sentido, que las jugadoras se dedicaran al 100 en el futbol y en su tiempo libre a estudiar, a su desarrollo personal”, declaró Amparán.

El chihuahuense tomará un tiempo para ampliar su conocimiento como técnico en caso de que surja alguna oferta en el futuro, incluso en otro equipo femenil.

“Hay muchas cosas por hacer y se me queda esa senación de poder estar en otro proyecto (en la Liga MX femenil). El futbol femenil está en franco desarrollo, nos va a sorprender mucho su desarrollo”, sentenció Gabino Amparán.

Gabino Amparán Martínez

Edad: 52 años

Fecha de nac: 9 de octubre de 1968

Lugar de nac: Cuauhtémoc, Chihuahua

Estatura: 1.77 metros

Peso: 75 kilogramos

Posición: Director técnico

Trayectoria como DT

• Club de Futbol Indios en Liga MX y Ascenso MX (Apertura 2009-Clausura 2011)

• FC Juárez Sub-17 (Apertura 2019)

• FC Juárez femenil (Clausura 2020-Guard1anes 2020)

Numeralia

FC Juárez femenil

2 torneos dirigidos

26 partidos dirigidos

4 victorias

5 empates

17 derrotas

21.79% efectividad