Se despiden Bravitas con derrota

Cortesía Cortesía

Cuando todavía no terminaban de acomodarse bien sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc, las Bravas del FC Juárez recibieron el primero de tres goles con los que perdieron ayer ante el Puebla, 3-0, y de esa manera se despidieron del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX Femenil.

Con este resultado, las Bravas terminaron con un total de tres victorias, dos empates, 12 derrotas y 11 puntos en el fondo de la tabla general.

A los cuatro minutos de iniciado el juego, Mariam Castro le puso número al marcador al rematar de cabeza el cobro de un tiro de esquina. El segundo gol de las poblanas llegó por medio de un autogol de Cindy Caro a los 27 minutos, mientras que Emily González al 85 anotó el gol que dejó las cifras definitivas.

Gabino Amparán, director técnico de las fronterizas, reconoció que no se logró lo que ellos pretendían al inicio del torneo y fracasaron en el intento de quedar entre los primeros ocho, lo cual era un sueño.

“Después aspirábamos a algo que era más tangible, que era más real para el nivel de nuestro equipo, quedar en los primeros diez lugares. Desafortunadamente tampoco se consiguió. La realidad es que terminamos así, no hay marcha atrás, eso está ya vivido, ya es experiencia y la experiencia sirve justamente para poder tener un futuro mejor”.

El técnico de las Bravas solicitó a la directiva que insistan en el proyecto, que no desfallezcan, y recordó que los proyectos se construyen poco a poco.

“Y que también ellos sigan fortaleciendo el futbol femenil, que no tiene fin, que el futbol femenil no va a parar nunca, vamos a tener futbol femenil por muchos años, por el crecimiento que se observa y además eso, crecimiento muy muy dinámico, muy pronto. Entonces que el club siga apostando, yo sé que no es fácil mantener tantos equipos, pero es parte de los proyectos de la Federación Mexicana de Futbol”.

En relación con el partido de ayer, Amparán dijo que volvieron a tener ese tipo de arranques que no lograron superar, con goles tempraneros que merman mucho sobre todo en los ánimos. En ese sentido, el entrenador de las juarenses mencionó que necesitan crecer mucho en el sentido personal, tienen que despertar más el espíritu de lucha y el celo por defender sus colores.

“Somos un equipo que hemos recibido muchísimos goles, el más goleado y por eso es evidente cuál es nuestro principal problema. Y tiene que ver con lo que mencioné al inicio, acrecentar el espíritu de lucha”.

MARCADOR

Puebla 3-0 Bravas

Los goles:

Min. 4, Mariam Castro

Min. 27, Cindy Caro (autogol)

Min. 85, Emily González