Se despide Landa en casa con derrota

En un reñido encuentro, el chihuahuense Alex Landa perdió ayer dos sets a cero con el potosino Andree Parrilla en la final de singles de la quinta edición del ‘Landa Open 2023’, que se jugó en las canchas del Club Campestre, y de esta manera se despidió de la afición fronteriza luego de haber anunciado su retiro hace poco más de una semana.

Los parciales de la final fueron 15-13 y 15-10.

En el primer set Landa llegó a estar abajo 0-8, pero logró siete puntos consecutivos y se puso a uno de empatar. Parrilla retomó la ventaja 12-7 y una vez más Landa se puso a un punto de igualar los parciales, hasta que finalmente el oriundo de San Luis Potosí ganó el set 15-13.

Alex Landa tuvo el servicio en el segundo set y rápidamente tomó una ventaja de 5-0, apoyado en un servicio as que le dio el cuarto punto. Parrilla respondió con cinco puntos al hilo para emparejar la situación y después fue un juego de toma y daca hasta que el jugador visitante se fue arriba 9-8 y aunque el chihuahuense se defendió con toda su habilidad y experiencia, al final Andree ganó el set 15-10 y así selló la victoria.

“Feliz, un poquito insatisfecho por el resultado, pero lo importante fue que se hizo el torneo, que vinieron jugadores importantes, que la pasamos bien, una convivencia sana”, declaró Landa, de 35 años de edad y que el próximo mes estará en los Juegos Panamericanos.

“No es la despedida que esperaba como profesional aquí en casa, pero es parte del deporte, estamos listos para las derrotas y para las victorias, y aprender de ésta para los compromisos que me quedan de aquí a que finalice el año y tratar de cerrar lo más fuerte que pueda”, agregó el oriundo de la capital del estado, pero con residencia en Juárez y en El Paso.

“Agradecer a todos los que se dieron cita aquí, a todos los que vinieron a apoyarme, muy muy contento, muy agradecido, la verdad que se siente bonito y espero que disfruten de lo mucho o poco que he logrado para la ciudad”, concluyó Alex Landa.

Por su parte, Parrilla dijo estar muy contento de estar una vez más en el ‘Landa Open’, pues considera que es un torneo al que siempre vienen muy buenos jugadores y que está bien organizado.

“Un juego muy cerrado, Alex es de los mejores jugadores del mundo, siempre son juegos así, no es fácil ganarle a él, él también me ha ganado muchas veces, pero afortunadamente hoy jugué mejor que él, me salieron tiros en momentos importantes y gracias a Dios se dio la victoria”, dijo Andree en relación con la final de ayer.

–¿Cuál es tu mensaje para Alex Landa, quien hace poco anunció su retiro?

“Más bien felicitarlo porque ha tenido una carrera muy exitosa, fue número uno del mundo un tiempo, también ganó un mundial, en el tour ha tenido varias victorias en torneos importantes, entonces más que nada felicitarlo y le deseo lo mejor en esta próxima etapa que se viene para él”.

V Open Landa 2023

Club Campestre Juárez

Final singles varonil

1 2 T

Alex Landa 13 10 0

Andree Parrilla 15 15 2

Conózcalos

Nombre: Alejandro Landa

Fecha de nac.: 20 de marzo de 1988

Lugar de nac.: Chihuahua

Edad: 35 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Nombre: Andree Parrilla

Fecha de nac.: 23 de julio de 1996

Lugar de nac.: San Luis Potosí

Edad: 27 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 66 kg