Se despide el Tri Sub 20 de Mundial de Polonia

Gydnia, Polonia— La Selección Mexicana firmó la peor actuación de su historia en el Mundial Sub 20, del que ya está eliminado.

El Tricolor dirigido por Diego Ramírez sufrió su tercera derrota, ahora 1-0 contra Ecuador. Se va del torneo en Polonia sin puntos, con un gol a favor y 6 en contra.

México requería golear y luego rezar por múltiples resultados.

Ya no será necesario esperar otra cosa que no sea el avión de regreso a casa.

Diego Lainez y José Juan Macías quedaron muy lejos de las expectativas. Ni se diga del nivel que mostraron el resto de los seleccionados, un equipo en el que faltó un 5 que le diera salida al Tricolor, en el que los zagueros optaron por despejar el balón como por sistema, en el que Ecuador hizo poco en el primer tiempo, pero que le bastó con una descolgada por izquierda en la que Macías perdió la pelota y luego fueron superados Adrián Lozano, Kevin Álvarez y Mario Trejo, antes de la diagonal retrasada que culminó con el gol de Gonzalo Plata, al 11'.

México, jugando a los empujones, arrebatado, tuvo una ligera reacción. El VAR intervino para que se anulada un gol de Mario Trejo, una decisión tan brava que el cuerpo arbitral tardó tres minutos en invalidar la acción.

Macías se la pasó resbalándose. Fue hasta el segundo tiempo cuando tuvo un cabezazo, pero su remate fue débil.

También es la más floja actuación de México en cuanto a goles. Lainez, además, lleva cinco derrotas y dos empates en conjunto entre el Mundial Sub 17 y el Sub 20.

El Tricolor ni siquiera hizo la primera parte de la tarea. Hoy está fuera. Ecuador seguirá pendiente de su posible clasificación como uno de los mejores terceros.

Ocho equipos se van a casa, uno de ellos es México.