Se derrumba primera temporada de McCarthy

Associated Press

Arlington, Texas.- Mike McCarthy cree firmemente en ganar la batalla por la pérdida de balón.

Su primera temporada como entrenador de los Vaqueros de Dallas se está desmoronando debido a lo mal que su equipo está perdiendo esa batalla.

Dallas tiene menos 12 en margen de rotación, el peor en la NFL en seis juegos desde 2013 y el peor para la franquicia desde su temporada inaugural, y sin victorias, desde 1960.

Los Vaqueros (2 ganados y 4 perdidos) perdieron cuatro veces el balón en la derrota por 38-10 ante Arizona este lunes por la noche, y no se consuelan con estar en el primer lugar en la lamentable NFC Este de cara a la visita del domingo a su rival de división, Washington.

“Tengo un problema continuo con la seguridad del balón en mi equipo de futbol”, dijo McCarthy. “Eso es algo de lo que personalmente me enorgullezco y se refleja en cómo se juega al futbol americano. No lo voy a hacer ahora mismo”.

Ezekiel Elliott tiene cinco balones sueltos (cuatro perdidos), ya dentro de uno de los máximos históricos del dos veces campeón terrestre durante una temporada completa desde 2018. Andy Dalton lanzó dos intercepciones en su primera apertura reemplazando al mariscal de campo estrella lesionado, Dak Prescott.

“En la práctica, me he centrado en mantener el balón sujeto y no perderlo”, dijo Elliott. “No lo sé. Necesito encontrar la manera”.

Los Cardenales anotaron 24 puntos de esas pérdidas de balón, y 13 de los 15 obsequios de Dallas, líderes de la NFL, han llevado a puntos, 11 de ellos touchdowns. Los únicos dos esta temporada que no resultaron en puntos fueron intercepciones cerca del final del juego.

Los 84 puntos en pérdidas de balón perdidos por los Vaqueros también son un reflejo de una defensiva que se ha deslizado a la posición 31 contra la carrera y permitió al menos 250 yardas por tierra en dos de los últimos tres juegos. Para la temporada, Dallas está permitiendo 5.15 yardas por acarreo.

“Le dimos la vuelta a la pelota. No supimos manejar la adversidad”, dijo McCarthy. “Estas son cosas que han sucedido en lo que va del año y tenemos que corregirlas porque están afectando claramente el resultado de los juegos”.

QUÉ ESTÁ FUNCIONANDO

Nada, aparte de tener el liderazgo en una división con tres equipos de una sola victoria, e incluso eso no significa mucho para el propietario normalmente optimista Jerry Jones. “Francamente, no estoy de buen humor porque obtuvimos maná del cielo estando en el Este”, dijo Jones en su programa de radio este lunes. “Cuando no juegas mejor que nosotros, es difícil para mí básicamente mirar hacia el final, que es ganar el Este, y emocionarme por el hecho de que somos mejores que nadie”.

QUÉ NECESITA AYUDA

Mucho, empezando por intentar jugar con una ventaja para variar. Los Vaqueros nunca lideraron en dos de los tres juegos en una rara estadía larga en casa que terminó con una victoria y 2 derrotas.

Prescott les dio a los Vaqueros oportunidades de ganar a pesar de un déficit de 15 puntos o peor en tres juegos consecutivos. Si bien Dalton lideró dos ofensivas en el último cuarto para vencer a los Gigantes de Nueva York hace dos semanas, nunca dio la sensación de que Dallas podría recuperarse del 21 a 0 en el segundo cuarto contra Kyler Murray y los Cardenales.

AL ALZA

El receptor CeeDee Lamb sigue siendo una presencia constante. Es el único novato desde al menos 1950 con cinco o más recepciones en los primeros seis juegos de su carrera después de atrapar siete pases para 64 yardas.

A LA BAJA

Dalton tuvo la suerte de no tener, al menos, dos intercepciones más en varios lanzamientos mal realizados. Uno llegó antes, y el apoyador de Arizona Jordan Hicks fue el único remotamente cerca. No pudo aferrarse al balón y probablemente habría marcado de haberlo hecho. Además, los análisis no se ven bien en comparación con Prescott en lanzamientos sin presión y en llevar la pelota al campo.

LESIONADOS

La salud del guardia derecho, cuatro veces All-Pro, Zack Martin, será un tema importante esta semana después de que se perdió la mayor parte del juego de Arizona por una conmoción cerebral. El vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, dijo que el club espera recuperar al tacle suplente Cameron Erving de una lesión en la rodilla que lo ha dejado fuera de juego desde el primer partido.

NÚMERO CLAVE

94: puede que no sea un gran impulso para la carrera de pases de inmediato, pero sigue siendo un impulso para los Vaqueros recuperar a Randy Gregory de la suspensión. Es elegible por primera vez esta semana, y Stephen Jones dijo que se espera que juegue.

PRÓXIMOS PASOS

La visita a Washington es el primero de dos partidos consecutivos como visitante de la NFC Este (Filadelfia es el segundo). Si pierde ambos, Dallas probablemente se dirija a una selección de los 10 mejores por primera vez desde 2016. Los Vaqueros tuvieron esa cuarta selección general (y seleccionaron a Elliott) en gran parte porque terminaron con 4 victorias y 12 derrotas después de que el mariscal de campo, Tony Romo, se rompió la clavícula en la semana 2.