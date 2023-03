Se corre hoy el West Texas Futurity

Este sábado se corren las pruebas del West Texas Futurity, con distancia de 300 yardas para caballos dosañeros cuartos de milla, en el hipódromo de Sunland Park. Los 10 clasificados más rápidos de las pruebas se enfrentarán en la final con bolsa de 100 mil dólares el próximo 1 de abril.

Uno de los contendientes que busca llegar a la final es A Political Cluster, una potranca criada en Utah e hija del campeón mundial de 2011 Apollitical Jess y de la yegua Cluster of Stars, además es entrenada por Fred Danley para el propietario J & SM Inc. de Fort Stockton, Texas. Adquirida por 225 mil dólares en la venta selecta del año pasado, la potranca castaña proviene de Cluster Of Stars (purasangre), y es media hermana de dos corredores clasificados en stakes, incluido el subcampeón del Ruidoso Derby (G1) de 2021, Valiant Stars.

A Political Cluster partirá desde la posición número tres con la monta de Sergio Becerra Jr. en la novena de 10 pruebas.

AJ Precious Jewel es otra contendiente. Fue comprada por 170 mil dólares por La Feliz Montana Ranch, y también es hija de Apollitical Jess, pero engendrada por la yegua Cc Seis. La potra criada en Oklahoma es entrenada por Xavier Rodriguez.

Con la monta de Francisco Calderón, AJ Precious Jewel arrancará desde la posición número dos en la octava prueba del día.

Otros caballos notables dosañeros que correrán en las pruebas de hoy sábado incluyen a Dankeshayne, de Empire Racing, y a Walk It Back, un potro hijo de Favorite Cartel criado en California que compite para Heysol Howlet, José Saúl Medina y Víctor Moreno. Adquirido por 155 md en la venta selecta de añales de Ruidoso el año pasado, Dankeshayne saldrá del arrancadero número nueve con Sergio Becerra Jr. en la monta para el entrenador Eric Valenzuela en la primera prueba y también es hijo de Apollitical Jess.

Esta carrera es uno de los futurities más antiguos para caballos cuartos de milla en Estados Unidos; Hy Diamond Dandy ganó la primera edición del West Texas Futurity en 1959.