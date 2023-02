Se corre hoy el West Texas Derby

Todo está listo para que hoy sábado se corran las 400 yardas de la final del West Texas Derby (G3), con bolsa de 143 mil 955 dólares, en el hipódromo de Sunland Park.

Delight Interest es uno de los contendientes que tratará de ganar esta carrera para el propietario Triple Five y su entrenador Josué Ponce. Será apenas su segunda carrera como caballo tresañero, luego de que debutara en las pruebas clasificatorias de esta carrera el pasado 4 de febrero, y lo hizo con una clara victoria por dos cuerpos y medio en la primera de cinco pruebas.

El caballo castrado, hijo de Seperate Interest y de la yegua Volcoms Delight, ha ganado 82 mil 134 dólares en nueve carreras, además terminó su campaña juvenil con un segundo puesto, medio cuerpo detrás del ganador RGs Gold Wagon, en el Evangeline Downs Futurity, (G3) con bolsa de 306 mil dólares, el pasado 16 de diciembre en Louisiana.

Delight Interest partirá desde la tercera posición bajo la monta del jockey Manuel Gutiérrez.

Otro de los contendientes para llevarse el West Texas Derby es Doing Something Good, hijo de Big Daddy Cartel y de la yegua Start Somethin Bad. Este caballo es entrenado por Fred Danley para el propietario J & SM Inc. de Fort Stockton, Texas.

Adquirido en 110 mil dólares en la venta selecta de añales de Ruidoso en 2021, Doing Something Good viene de una temporada de dosañero en la que acumuló ganancias por 261 mil 201 dólares de ocho salidas y fue cuarto lugar, tres cuartos de cuerpo detrás del ganador Hes Judgeandjury, en la carrera más rica de caballos cuartos de milla, el All American Futurity, (G1) de 440 yardas y bolsa de tres millones dólares, en Ruidoso Downs.

Doing Something Good llevará en la monta a Noé García Jr. y partirá desde la posición número cuatro.