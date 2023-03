Se corre hoy el Sunland Derby 2023

El hipódromo de Sunland Park se engalana este domingo con la carrera más importante de la temporada, el Sunland Derby (Gr. III), con bolsa de 600 mil dólares, que en su edición número 18 cuenta con un campo de siete caballos que correrán una distancia de una y un octavo de milla y que dará inicio a las 4:45 pm aproximadamente.

La cartelera de hoy presenta otros cinco stakes, entre ellos el Sunland Park Oaks, para yeguas tresañeras, con bolsa de 300 mil dólares, en una distancia de una milla y 1/16.

El Sunland Derby le da al ganador 50 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky, así como 20 al segundo lugar, 10 al tercero y cinco al cuarto.

Entre los siete competidores, destacan dos caballos ganadores de stakes locales, Henry Q y One In Vermillion.

Henry Q, hijo de Blame y ganador del Mine That Bird Derby el 28 de febrero en Sunland Park, es entrenado por Todd Fincher y logró la victoria en dicho derby por casi 15 cuerpos de ventaja. Henry Q buscará su tercera victoria consecutiva y llevará en la monta al jockey Edwin Maldonado desde el puesto cuatro en la puerta de salida. Fincher ganó el Sunland Derby (Gr. III) en 2018 con Runaway Ghost.

El pasado 29 de enero en Sunland Park, One In Vermillion ganó el Riley Allison Derby para sumar tres victorias en cuatro salidas. Antes de eso, el hijo de Army Mule ganó un par de stakes como dosañero en Turf Paradise en Phoenix. Entrenado por Esteban Martínez, One In Vermillion será conducido por Harry Hernández y partirá desde la quinta posición.

Además del Sunland Derby (Gr. III), se llevarán a cabo otros cinco stakes en el programa dominical, encabezados por la vigésima carrera del Sunland Oaks, con bolsa de 300 md, programado como la octava carrera de la cartelera y que tendrá un campo de siete potrancas que correrán una milla y 1/16.

Se espera que Todd Fincher tenga una mano fuerte en el Sunland Oaks con Flying Connection, quien brilló en su salida más reciente al ganar el Island Fashion Stakes por nueve cuerpos y un cuarto el pasado 28 de febrero en Sunland Park. La hija de Nyquist es dos veces ganadora de stakes y es una las favoritas para ganar por cuarta vez en siete salidas en su carrera.

Los caballos criados en Nuevo México también tendrán la oportunidad de brillar más temprano en la cartelera de hoy, con un trío de stakes, la 13ª edición del New Mexico Breeders’ Oaks con bolsa de 250 md, la 18ª edición del New Mexico Breeders’ Derby con bolsa de 250 md y la vigésima edición del New México State University Stakes con bolsa de 120 md. En total, todos los stakes de la cartelera de hoy tienen suman una bolsa de más de 1.7 millones de dólares.