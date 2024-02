Se corre este fin de semana el Sunland Derby

Rumbo al Derby de Kentucky, este fin de semana se correrá el Sunland Derby en el hipódromo de Sunland Park, carrera que se desarrollará mañana domingo y que otorgará puntos clasificatorios a los primeros cinco lugares para correr en Churchill Downs.

Un campo de ocho caballos es el que conformará el Sunland Derby, Gr. III con bolsa de 400 mil dólares. Este año la carrera más importante de la temporada de Sunland Park se realizará poco más de un mes más temprano de lo habitual

Anteriormente esta carrera otorgaba 50 puntos clasificatorios para el Derby de Kentucky, pero a partir de esta edición ofrecerá 20 puntos, al primer lugar, 10 al segundo, seis al tercero, cuatro al cuarto y dos al quinto lugar.

El pasado lunes se realizó el sorteo para determinar el orden de salida de la 19ª edición del Sunland Derby. No Trouble, hijo de World of Trouble, arranca en el carril interior con la monta de Ken Tohill para el entrenador Joel Marr y para el propietario Jim Volk. No Trouble es marcado favorito 10-1 en línea matutina.

Desde la parte posterior saldrá Informed Patriot, favorito 3-1 y con el jockey Joel Rosario en la monta. Hijo de Hard Spun, Informed Patriot es entrenado por Steven Asmussen para los propietarios Kirk y Judy Robison.

también se correrá el Sunland Park Oaks para potrancas tresañeras con una bolsa de 250 mil dólares, así como el Bill Thomas Memorial Stakes de 100 md, el Harry W. Henson Handicap de 100 md, el Enchantress Stakes de 100 md, y el Red Hedeman Mile también con bolsa de 100 md, entre otros.