Se corona y cumple objetivo

Con el objetivo firme de trascender como profesionales y dejar atrás la etapa amateur, los fisicoculturistas chihuahuenses Silvia Vega y Zenaido Jurado compitieron el pasado sábado en la segunda edición del IFBB North American Championship 2019 en busca de dar ese salto en su carrera.

El auditorio Benito Juárez fue la sede de este evento internacional en el que participaron aproximadamente 100 competidores de distintas partes del mundo.

La deportista de 45 años logró adjudicarse el campeonato dentro de la categoría Bikini Abierto A y en Bikini Master de este evento y consiguió su objetivo, convertirse en una atleta profesional.

“Ha sido mucho tiempo la preparación de esta competencia. Es importante, va a estar complicada, pero la idea es convertirme en profesional”, comentó Silvia Rosalba, minutos antes de conseguir el campeonato y su carnet profesional.

La competencia consistió en realizar algunas rutinas sobre el escenario con el objetivo de que los deportistas muestren sus mejores perfiles respecto a su cuerpo y sus músculos, aunque también hay rutinas o perfiles obligatorios que los atletas deben realizar.

“Yo le demuestro al público y a los jueces mis proporciones, mis lados, trato de enseñar de una manera armónica todo mi trabajo, lo que hice en el gimnasio”, explicó Vega Ponce.

En este tipo de competencias los detalles tienen un valor potencial, como el vestuario, el tono de la piel, la actitud, las sonrisas, entre otras cosas.

“Debes presentarte con toda la seguridad del mundo, sonreír y saber que lo puedes lograr. Es importante el color del vestuario según tu piel, tu personalidad y los diseños del bikini”, contó la fisicoculturista.

Zenaido Jurado no logró cumplir su objetivo, pero tiene la satisfacción de haber subido al podio y adjudicarse el tercer lugar en la categoría Body Building Open -85 kilogramos de esta competencia internacional.

“Me encanta competir, se siente algo muy distinto a cualquier otro deporte. Esto es individual, no hay equipo, tú eres tu equipo”, externó el chihuahuense.

“Aquí demuestras en cinco minutos todo el trabajo de meses o incluso de un año para que los jueces lo vean y lo califiquen”, recalcó antes de la justa.

El verdadero trabajo en estas competencias no se realiza arriba del escenario y para Jurado Navarro la clave está en alimentarse de la manera adecuada.

“Una dieta exageradamente minuciosa, no en cantidad, sino en calidad de la comida. No hay un truco más que comer, dormir y seguir entrenando”, comentó.

Además de ser fisicoculturista, Zenaido es profesor de la UTCJ y al igual que en el ámbito académico, no dejará de intentar alcanzar su objetivo en lo deportivo, convertirse en profesional.

“Intelectualmente ya somos profesionistas y creo que también deportivamente hay que serlo. Mi objetivo a corto plazo es convertirme en profesional”, expresó.