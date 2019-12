Se considera Anderson un gran receptor

Florham Park, Nueva Jersey.- Robby Anderson se considera uno de los principales receptores de la NFL aun si sus estadísticas no lo muestran esta campaña.

Ha atrapado 36 pases para 546 yardas y conseguido tres anotaciones con los Jets de Nueva York, una producción nada espectacular.

Como sea, Anderson ha tenido logros últimamente mientras se restablece como parte crucial de la ofensiva del entrenador Adam Gase: ha atrapado 11 pases para 187 yardas y anotado en los últimos dos partidos.

“Honestamente me considero uno de los mejores receptores en la NFL cuando me dan la oportunidad”, declaró Anderson el jueves.

“Creo que si se examina cuando se me da la oportunidad y consigo múltiples objetivos, logro esas cifras que se supone alcanzan los grandes receptores.

“Creo que lo he logrado de manera consistente en mi carrera cuando se da la oportunidad.

“Sólo intento hacer las mejores jugadas y mi mejor esfuerzo para contribuir al equipo”.

Anderson, de 26 años, podría convertirse en agente libre al término de la campaña y buscar un jugoso contrato.

El jugador se emocionó de que no lo canjearan en octubre, la fecha límite para hacerlo, aunque su futuro con el equipo no está claro de momento.

“Eso se despejará solo”, apuntó. “En este momento no estoy muy concentrado en eso. Estoy concentrado en jugar contra los Delfines (el domingo) y conseguir una V”.

Anderson tampoco se dijo preocupado de que su falta de gran productividad afecte su posible paga en marzo.

“A veces no se puede dictar el potencial de un jugador y pasar por alto sus logros”, afirmó. “En verdad no creo que eso vaya a influir. Continúo siendo el jugador que soy. Es la actual situación”.

Antes de la campaña, Anderson había hablado de su objetivo de estar considerado entre los 5 principales receptores de la Liga. Y su propósito sigue siendo el mismo.